Para Margarita Rosa de Francisco “un año más de Duque es demasiado”

Margarita Rosa de Francisco . / Colprensa

El hecho de que Margarita Rosa de Francisco asegure que no tiene aspiraciones políticas no la limita para publicar duras opiniones sobre el tema, como la que lanzó este sábado 27 de febrero con respecto al mandato del presidente de la República, Iván Duque.

A través de un mensaje en su perfil de Twitter, la actriz y columnista caleña señaló que “un año más de Duque es demasiado. El más largo de la historia de Colombia”. Un comentario aparentemente suelto pero que medios de comunicación y usuarios de la red social han asociado con dos temas en particular.

Por un lado, están las publicaciones como la de la revista Semana que lo asocian con el tiempo que le queda al actual mandatario en la Casa de Nariño. Después de todo, Iván Duque debe entregar su cargo el 7 de agosto de 2022, lo que quiere decir que todavía le restan 18 meses en el poder.

Luego están otras como las de Pulzo, que hicieron referencia a la propuesta de extender el mandato presidencial de Iván Duque por dos años más para unificar esas elecciones con las de alcaldes y gobernadores, de forma que los periodos de todos los cargos de elección popular en Colombia, finalicen el 31 de diciembre de 2023, tras elecciones celebradas durante ese año, con posesiones el 1 de enero de 2024.

Claramente, las respuestas la publicación de Margarita Rosa también tomaron los mismos rumbos, con gente dejando comentarios como “será un tiempo muy duro”, o “y quieren dos más”. Incluso hubo quienes hicieron referencia al reciente acercamiento que ha tenido la intérprete con el petrismo: “a mi no me parece porque no quiero la izquierda en mi Colombia como su amigo Petro”.

Vale recordar que la actriz se ha mantenido muy cercana a la Colombia Humana durante las últimas semanas, llegando incluso a fungir como presentadora en vivo del “pacto histórico” con el que se selló la unión entre esa colectividad, el partido Polo Democrático Alternativo y el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), llegando incluso a leer la proclama que le da sustento a dicha alianza.

Ese activismo político se ha visto reflejado en otros escenarios como su habitual columna en el diario El Tiempo, a la que renunció a mediados de este mes y en la que criticó tanto a dicha publicación como a su dueño, Luis Carlos Sarmiento Angulo, señalando que el primero es un medio aliado del poder colombiano y el segundo uno de los intocables mejor protegidos. En la misma, cuestionó la relación entre los actores económicos y los políticos del país, acusándolos de ser una fábrica del “analfabetismo, hambre, enfermedad y violencia en la vida del colombiano olvidado de Dios y del Estado”.

A pesar de esos actos, Margarita Rosa insiste en que no tiene intenciones de lanzarse al escenario político. De hecho, y ante los comentarios que señalan que tiene intenciones de ser la formula vicepresidencial de Gustavo Petro, señaló tajantemente que ha “repetido hasta la saciedad” que no le interesa participar en el mundo electoral.

“Piensen en esto: si yo aceptara ser fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro y ganáramos, y por razones de la vida el presidente se ausentara o “le pasara algo”, quedaría yo de presidenta. ¿No? Una situación realmente macondiana. ¡Un delirio! Cordura, por favor”, dijo.

En otras declaraciones reiteró que “les aclaro a los medios que lean esto: la política solo me interesa como ciudadana común y corriente. No quiero cargos públicos. No estoy capacitada para eso. Por favor, no se imaginen más esa ridiculez. Ya lo he dicho y lo seguiré repitiendo. Quiero ser estudiante. Nada más”.

Le puede interesar: “Lo amo y así será hasta el último día”: Margarita Rosa de Francisco sobre Carlos Vives