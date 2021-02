Pequeños cultivadores de coca expulsaron a miembros del Ejército en El Tambo, Cauca

Expulsan a miembros del Ejército del Tambo, Cauca.

En la madrugada de este jueves, se conoció que la comunidad del corregimiento de Playa Rica, en el municipio del Tambo, Cauca, expulsaron de nuevo a los miembros del Ejército Nacional que arribaron al lugar en las últimas horas, así lo dio a conocer la W Radio.

Según detalló el medio, en medio de una protesta las comunidades se congregaron y obligaron a salir del municipio a las tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido, Fudra, Número Cuatro, de la tercera división, quienes llegaban al lugar para realizar operaciones.

De acuerdo con la emisora, los habitantes de Playa Rica señalaron que la expulsión de las tropas del Ejército se debió a que no están de acuerdo con la erradicación forzada de cultivos ilícitos por lo que indicaron que continuarán sacando de su territorio a los militares las veces que sea necesario. La comunidad así mismo indicó a la emisora que lamentaban que el Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) no se llevara a cabo en la zona.

Expulsan al Ejército del Tambo en Cauca 1

“La situación que se esta presentando en el Tambo, como también en Orito, Putumayo, o la que se dio en Suárez, forma parte de una situación muy grave en todo el país, ya son varios centenares de choques entre el Ejército y pequeños cultivadores de coca que se oponen a la erradicación forzada. El Gobierno ni los mandos militares pueden resolver esto, acusando a los campesinos de ser cómplices de narcotráfico”, señaló en entrevista con la W Radio, el presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Camilo González Posso.

El presidente de Indepaz, así mismo indicó a la emisora que esta es una problemática al que el Gobierno Nacional debe dar solución, pues según explicó González a la W, son cerca de 300 familias las que han declarado a través de documentos firmados que quieren llegar a acuerdos concertados de sustitución de cultivos ilícitos con el Estado, teniendo en cuenta que su economía se ha basado en ellos.

“El Gobierno en vez de satanizarlos y estigmatizarlos, lo importante es que les de una respuesta social, que les de una respuesta con inversiones aplicando los acuerdos que en esta materia se han suscrito y no preparando nuevas erradicaciones militarizadas y la aspersión aérea”, manifestó el presidente de Indepaz a la W, quien agregó que estas son prácticas equivocadas que conllevan a la criminalidad y solo ponen a la fuerza pública en un enfrentamiento directo con las comunidades.

El presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Camilo González Posso.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que los habitantes del corregimiento de Playa Rica sacan de la zona a los miembros del Ejército. De hecho, el pasado 12 de febrero la comunidad también expulsó a los militares de la zona manifestando que no confiaban en la fuerza pública y que no permitirían que erradicaran sus cultivos de coca, así lo dio a conocer en ese entonces la misma emisora.

“Lo que la gente defiende es su mata de coca, porque de esto viven las personas, y el Estado acá no ha invertido nada”, explicó a la W Radio uno de los campesinos que reside en la zona.

El medio, además dio a conocer que a través de un comunicado las comunidad apuntó que la expulsión de los militares también estaba relacionada con su preocupación de que se presentaran disputas entre la fuerza pública y los grupos armados ilegales que circulan en la zona, como ha sucedido en otros lugares del país, y que por lo tanto, pudieran presentarse daños en contra de la población civil.





