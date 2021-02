Fiscalía le imputará cargos al periodista Alberto Salcedo Ramos por acoso y abuso sexual

En la foto: Alberto Salcedo Ramos. (Colprensa - Diego Pineda)

El reconocido escritor y periodista colombiano Alberto Salcedo Ramos fue citado por la Fiscalía General de la Nación a una audiencia para imputarle cargos por acoso y abuso sexual tras la denuncia de varias mujeres que lo acusaron hace unos meses de violentarlas.

Así lo informó Salcedo Ramos: “He sido convocado por la Fiscalía para mañana a una audiencia de imputación de cargos. Asistiré con el respeto que siempre le he profesado a la ley. No aceptaré cargos. En su debido momento me defenderé con la confianza de que mis pruebas son contundentes y resplandecerá la verdad”.

En desarrollo...