45 familias damnificadas en Magangué: erosión arrastró cuatro viviendas y acabó con una vía

El alcalde de Magangué, Carlos Cabrales Isaacs, aseguró que la Gobernación de Bolívar otorgará viviendas a las 45 familias afectadas. Foto: cortesía

En el barrio Girardot de Magangué, municipio ubicado al sur de Bolívar, se decretó calamidad pública este fin de semana, debido a un deslizamiento de tierra que se ‘tragó' parte de la vía principal del sector y empujó cuatro casas al río Magdalena.

Esta, sin embargo, no es la primera vez que ocurre una emergencia así. La fuerza del río ha venido poniendo en peligro a otros treinta y tres barrios del departamento, según el alcalde de Magangué, Carlos Cabrales Isaacs.

El 20 de febrero, tras la avalancha que puso en peligro a los habitantes de Girardot, el mandatario pidió ayuda al Gobierno departamental y nacional, dado que las damnificados no solo fueron las cuatro familias que por fortuna no fueron arrastradas por la corriente del río, sino que hay otras 41 familias que por condiciones de seguridad no han podido regresar a sus casas.

Ante el llamado del alcalde, la Gobernación ya se comprometió con la entrega de 45 viviendas, mientras el mandatario municipal aseguró haber brindado subsidios de arrendamientos a ocho de las familias más afectadas.

Con equipos de topografía y batimetría, el personal de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha estado analizando la situación para fortalecer el muro de contención a orillas del afluente y que no colapse, pues, de acuerdo con los habitantes, son las fallas en dicho muro las que hacen que la tierra se erosione afectando vías y las viviendas.

El director de la Unidad de Prevención y Atención de Riesgos de Bolívar, José Ricaurte Gómez, le dio al medio regional El Universal que desde el 2018 el muro de contención se ha estado erosionando, razón por la cual los pisos de las viviendas se fueron socavando hasta colapsar y deslizarse a las orillas del afluente.

Lo que temen las autoridades, que acordonaron toda la zona, es que algunos de los afectados acudan a sus viviendas para recoger sus pertenencias y puedan ser arrastrados por los ríos.

“Vamos a sacar lo poquito que podamos. Hasta donde pueden ver, ya sacamos una ropita”, dijo Jesús Agámez, una de las víctimas de la emergencia, a Noticias Caracol. Pero lo único que buscan recuperar los afectados no son sus prendas de vestir, también lo son materiales que les puedan servir: “zinc, maderita, que para uno pobre es algo”, señaló Éder Estrada, uno de quienes se quedó sin vivienda.

Por el momento, la Gobernación de Bolívar se está encargando de reubicar a las ocho familias que recibieron el subsidio de la alcaldía de Magangué.

