“No somos víboras, somos madres con mucho dolor”: víctimas de falsos positivos responden trino del comandante del Ejército

Agosto 10 del 2018. Las madres de Soacha se presentaron en audiencia por el caso de los falsos positivos en la JEP. En la foto: Jackeline Castillo hermana Jaime Castillo.(Colprensa - Prensa JEP)

Este 19 de febrero, horas después de publicarse el informe de la JEP sobre falsos positivos, desde las cuentas de Twitter del Ejército Nacional de Colombia y de su comandante, general Eduardo Enrique Zapateiro, se publicó un mensaje junto a un video que llamaron la atención de los internautas.

“Somos soldados del Ejército de Colombia, y no nos dejaremos vencer por más víboras venenosas y perversas que quieran atacarnos, señalarnos o debilitarnos. Oficiales, suboficiales y soldados, no nos rendimos, no desfallecemos, siempre fuertes con la cabeza en alto. Dios está con nosotros”, escribió el comandante Zapaterio, mismo mensaje que se replicó en la cuenta institucional.

La publicación contiene un video en el que se ve como varias serpientes persiguen a una iguana hasta que la atrapan y tratan de asfixiarla, luego aparece una cita bíblica que dice: “Derribados, pero no destruidos. 2 Corintios 4:9″. El video continúa y el lagarto logra liberarse de las serpientes y vuelve otra cita bíblica: “Él te librará del brazo del cazador. Salmos 91:3″.

Este es el video que publicaron desde la cuenta institucional del Ejército de Colombia:

Twitter

Ante esa publicación, la organización Madres Falsos Positivos de Colombia (Mafapo) respondió de manera contundente al trino del comandante del Ejército: “¿Sienten dolor? No somos víboras, somos madres con mucho dolor de saber que los Héroes de la Patria fueron quienes asesinaron a nuestros hijos y tampoco vamos a desfallecer en esta lucha. La cifra seguirá subiendo. Dios está con nosotras”.

Sobre el informe de la JEP

Las cifras del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), el Sistema de Información Judicial de la Fiscalía (SIJUF), el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU) difieren respecto a la magnitud del crimen investigado por la JEP. Sin embargo, las distintas fuentes oficiales y no gubernamentales identificaron el periodo de 2002 a 2008 como el de mayor número de víctimas. El resultado muestra que durante esta etapa se registró el 78% del total de la victimización histórica.

Las fuentes también coinciden en que el fenómeno macrocriminal cayó drásticamente en 2009, al pasar de 792 víctimas en 2008 a 122 casos reportados en 2009.Con el universo de hechos y conductas que componen el Caso delimitado, se aplicaron los criterios de priorización que hoy permitieron establecer un orden razonable de atención para los mismos y asignar recursos diferenciados para la instrucción de los subcasos.

Dentro de la estrategia de investigación del Caso 03 “de abajo hacia arriba” la Sala de Reconocimiento priorizó seis subcasos que le permitirán esclarecer el fenómeno, primero, a nivel local, para después subir al nivel regional y nacional de responsabilidad. Bajo esta lógica, en la segunda fase de la investigación del Caso la Sala abordará los hechos ocurridos en los departamentos de Arauca, Boyacá, Caquetá, Guainía, Guaviare, Sucre y Putumayo, entre otros.

Le puede interesar: