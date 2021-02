Este viernes se acabaría el pico y cédula en Bogotá

Foto de archivo ilustrativa de clientes haciendo fila para ingresar a un comercio en Bogotá, en medio de la pandemia de coronavirus. Jun 19, 2020. REUTERS/Luisa Gonzalez

Luego de la llegada de las 12 mil vacunas, con las cuales la capital del país inició su proceso de inmunización, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, indicó que se estudiaría la posibilidad de que, a partir de este viernes 19 de febrero, se eliminara el pico y cédula para ingresar a centros de abastecimiento en la ciudad.

“Esa medida está vigente hasta el 19 de febrero y yo pensaría que, como va, (...) esperaría que no la continuemos”, señaló la alcaldesa a Blu Radio, al tiempo que agregó que se contemplaría qué otras medidas se podrían tomar.

De esa manera, el pico y cédula no continuaría vigente este sábado 20 de febrero; sin embargo, la mandataria local indicó que el levantamiento de la restricción no implicaría el relajamiento en las medidas de autocuidado, pues la pandemia aún no ha terminado.

De acuerdo con esto, en la ciudad continuarían vigentes el uso obligatorio del tapabocas, incluso en lugares cerrados, los aforos restringidos en todos los establecimientos comerciales , en los cuales se debe garantizar la correcta ventilación, además de que todo local de comercio deberá cerrar a las 11:00 de la noche.

“En vez de tomar la temperatura, por ejemplo, los vigilantes deben exigir usar bien el tapabocas. Hemos ido aprendiendo a medida que avanza la pandemia”, indicó López en su entrevista con Blu Radio.

La restricción dejaría de tener vigencia desde este sábado 20 de febrero, dependiendo de los registros que se presenten en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) en Bogotá, que este viernes estaba cerca al 65%, aunque, señaló la alcaldesa, el número de ingresos sigue siendo mayor al registrado durante el valle de la pandemia, en septiembre pasado.

“ El año pasado los ingresos a la UCI era de 800 pacientes diarios aproximadamente, para esta fecha está cercano a los 1.120 que sigue siendo un número muy alto ”, aseguró Claudia López a Blu Radio.

El anuncio del posible levantamiento de la medida, fue bien recibido por el gremio de los comerciantes, quienes señalaron que, a causa de las restricciones que se han tomado en la capital para evitar el aumento del número de contagios por covid-19, sus ventas se han visto afectadas, por lo que, de ser eliminada la restricción, sus comercios se verían beneficiados.

“Desde que todos salgamos conformes a las medidas sanitarias yo creo que nos va a ir bien”, expresó a NotiCentro1 CM&, Freddy Morales, comerciante de Bogotá.

Por el momento, de acuerdo con las cifras de Saludata, el Observatorio de Salud de Bogotá, a corte de este jueves 18 de febrero, la ocupación total de las camas UCI en la capital es del 65,7%, mientras que la ocupación de las UCI destinadas a atender pacientes con covid-19 es del 59,7%, es decir, un total de 1.036 camas ocupadas.

Respecto al número de casos a los que llegó Bogotá a la misma fecha, de acuerdo con Saludata, fueron 647.597 casos confirmados de covid-19, donde las localidades que mayor cifra de contagios registran son Suba, con 91.041 casos confirmados, Kennedy con 81.056, y Engativá con 69.455.

Medidas que ya no serán obligatorias en los establecimientos de Bogotá

El pasado 16 de febrero, el Distrito expidió una nueva resolución, en la cual se estableció que ya no es obligatorio que los establecimientos comerciales tomen la temperatura al ingreso de sus edificios, así como que tampoco tengan tapetes desinfectantes con químicos a las entradas, o el registro de personas en planillas.

Sin embargo, de acuerdo con la resolución, se deberá enfatizar en medidas como uso correcto del tapabocas, es decir que cubra nariz y boca, el lavado frecuente de manos, el distanciamiento físico de dos metros y la adecuada ventilación.





