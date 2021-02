El Tour UAE, la competencia en la que Daniel Felipe Martínez se estrenará con el Team Ineos

En la competencia estará acompañado de los colombianos Brandon Rivera e Iván Ramiro Sosa.

2020 fue el año revelación de Daniel Felipe Martínez, el ciclista de 24 años de edad, nacido en Soacha. Además de ser el campeón en la modalidad de contrarreloj en el país, ocupó el segundo lugar en la tercera edición del Tour Colombia, obtuvo el título del Critérium del Dauphiné y ganó una etapa del Tour de Francia, competencia en la que no pudo brillar como se esperaba por una caída en una de las primeras etapas.

El nivel mostrado, sin embargo, le valió para ser fichado por el Team Ineos, con el que debutará el domingo 21 de febrero, y en el que también militan los colombianos Egan Bernal, Sebastián Henao, Iván Ramiro Sosa y Brandon Rivera,

Martínez hará presencia en el UAE Tour, la primera competencia de la categoría World Tour este 2021, que se desarrollará en los Emiratos Árabes Unidos y se extenderá hasta el 27 de febrero. Allí, contará con la compañía de Sosa y Rivera, y buscará ganarse un cupo en el lote de líderes, además de demostrar que en el equipo está para grandes cosas.

Por el Ineos, además de los tres colombianos, correrán el australiano Adam Yates, uno de los nuevos fichajes, que dejó al Team BikeExchange de Esteban Chávez, y el tico Andrey Amador, a quien en las etapas de montaña le va bien. Habrá que ver si Martínez será el líder en esta competencia.

En defensa del título obtenido el año pasado, Adam Yates tendrá que enfrentarse al vigente campeón del Tour de Francia, Tadej Pogacar, además de Chris Froome —que se estrenará con Israel Start-Up Nation—, Rigoberto Urán, Alejandro Valverde y Vincenzo Nibali, todos corredores de élite.

La joya en la modalidad contrarreloj, Filippo Ganna y los velocistas de clase mundial Sam Bennett, Caleb Ewan, Pascal Ackermann y Fernando Gaviria también estarán presentes.

El Giro de Italia y los Juegos Olímpicos, dos apuestas

El 3 de febrero, el Team Ineos confirmó la presencia de Egan Bernal, el único colombiano que ha ganado el Tour de Francia, en el Giro de Italia, que se llevará a cabo entre el 8 y el 30 de marzo. Pues bien, al nacido en Zipaquirá lo acompañará Daniel Felipe Martínez, sobre quien no se ha establecido si será colíder o gregario. Pero el Tour UAE será una competencia para demostrar sus condiciones.

“Al equipo tienes que ir a buscarte prácticamente el puesto. Las piernas y la carretera dirán en qué situación me encuentro yo, obviamente los directores y los entrenadores sabrán. En las competencias de una semana ya sabrán en qué nivel me encuentro, si me dan la oportunidad de ser líder o de ayudar a los otros compañeros, dependiendo del nivel en el que esté”, dijo Daniel Felipe Martínez el pasado 27 de enero a la Agencia EFE.

Lima, Perú, 07 de agosto de 2019. Actividad de los deportistas colombianos en ciclismo de ruta de los XVIII Juegos Panamericanos Lima-2019. En la foto: Daniel Felipe Martínez. (Colprensa-Cortesía COC)

Otras de las metas de Martínez, quien en 2019 ganó la medalla de oro en la modalidad contrarreloj de los Juegos Panamericanos, será participar en los Juegos Olímpicos de Tokio. A EFE le dijo, “todos vamos a llegar allá con esa mentalidad de mejorar lo que hizo Rigoberto Urán en los Olímpicos de Londres —cuando obtuvo la medalla de plata—”.

