Goleando y gustando: Nacional y Patriotas abren la séptima fecha de la Liga Betplay con sendas victorias

Arrancó la séptima fecha de la Liga BetPlay 2021 con dos encuentros: el clásico Atlético Nacional vs. Once Caldas en Manizales, y Patriotas de Boyacá vs. Alianza Petrolera, con resultado abultado a favor de éste último en el inicio de la jornada semanal del rentado colombiano.

Toda la emoción de la redonda en este resumen parcial por Infobae Colombia.

Atlético Nacional vs. Once Caldas

Intenso encuentro en el Palogrande de la capital de Caldas: mano a mano entre dos equipos que combinaron velocidad con freno de mano en algunos momentos.

Inició temprano con el Once contragolpeando: Hernández disparó un remate que tomó curva en los pies de Quintana. También fue Lemos quien desperdició otra posibilidad al mandarla a la tribuna en el mano a mano con el arquero del verde .

Nacional probó la vía aérea, que le surtió los mejores resultados, p ero faltó la magia del remate para concluir en gol. Protagonistas: Duque y Álvez con disparos al arco, pero el exceso de revoluciones les cobró factura, con Nacional sin marcar mientras el Once contragolpeaba, sin éxito.

En la segunda parte, con cambios sin surtir efecto en la cancha, el partido se antojó complicado en el medio campo, pero la llegada del gol cambió lo que estaba firmado como un empate .

Desde el margen derecho Candelo envió centró para Duque que pasó de largo con un remate al aire, pero con su pierna de apoyo encajó el balón que entró a la red al minuto 72.

Caldas mantuvo el contragolpe, pero el tiempo cobró factura y perdió en su casa.

Final: Atlético Nacional 1 vs. Once Caldas 0.

Patriotas de Boyacá vs.Alianza Petrolera

En el que fue el golazo de la jornada, Alianza Petrolera puso la dosis justa de espectáculo pese a caer ante Patriotas al inicio de la séptima fecha.

Fue Roger Torres el encargado de abrir el marcador: abrió paso desde el mediocampo y pateó a 35 metros del arco, el balón ingresó por el palo izquierdo, 1-0 a favor de la visita .

Pero el esfuerzo de Torres no compensó porque Alianza se quedó en el mediocampo mientras Patriotas, zarandeado por el gol tempranero, se fue encima y recuperó el aire con gol de Jesús Arrieta, quien remató de ‘palomita’ ante el arco visitante.

Al minuto 56: Héctor Solano anotó aprovechando un saque de banda que evidenció la lentitud de Alianza para protegerse en defensa, incluso Solano pudo contar con tranquilidad para el remate.

Faltando veinte minutos, Patriotas cerró el encuentro con anotación de Cristian Barros luego de un cambio de frente en el margen izquierdo. El jugador se apoyó en su derecha y disparó un zurdazo que buscó el primer palo, pero golpeó en el vertical y al fondo, a dormir el sueño de las piolas .

Con su victoria, Patriotas opacó el golazo de Alianza y suma de local con tres puntos que harán la diferencia en las próximas jornadas.

Próximo encuentros

Este miércoles, la fecha continúa con duelo de líderes en Barranquilla y con la expectativa de un ‘Poderoso’ al alza.

Águilas Doradas vs. Envigado F.C.: 4:00 p.m.

Independiente Medellín vs. Boyacá Chicó: local en Atanasio Girardot, 6:00 p.m.

Y concluye el clásico de líderes: Junior vs. Deportivo Cali: 8:00 p.m.





