“Colombia volverá a ese fútbol que la llevó a dos Copas del Mundo, de la mano de Reinaldo Rueda”: Fabián Castillo

Los jugadores Johan Vazquez ( i ) de Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México y Fabián Castillo ( d ) del Tijuana disputan un balón. EFE/Jorge Núñez/Archivo

Fabián Castillo está gozando de la continuidad con los colores del Tijuana y ha sido protagonista en la temporada en curso. El habilidoso jugador colombiano ha participado en los seis compromisos de su equipo, en el inicio del año, en la liga mexicana, y se reportó con un gol frente a León, el pasado viernes, en el triunfo por 2-0.

Su buen rendimiento blinda su ilusión de ser parte del proceso de la ‘tricolor’, que comanda Reinaldo Rueda , con el objetivo de clasificar al mundial de Catar 2022 y tener una buena participación Copa América de este año. En las últimas horas, Castillo se refirió al timonel vallecaucano y lo que le puede aportar al equipo nacional.

“De la mano de Reinaldo Rueda, la selección de Colombia va a volver a encontrar ese fútbol que la llevó a jugar dos Copas del Mundo, Brasil 2014 y Rusia 2018, y regresará ese fútbol dinámico y fluido que perdió el equipo en los últimos compromisos de las clasificatorias” , señaló en diálogo con Agencia EFE.

Castillo subrayó que está trabajando duro con el conjunto mexicano para entrar en la consideración de ‘Triple R’ y enfundarse el amarillo, el azul y el rojo. “Mantengo vivo el anhelo. Tengo que entregarme y mejorar cada día con mi club, para que la ilusión de la convocatoria esté más cerca de hacerse realidad” , aseveró.

Castillo apuntó que su última presentación, ante el León, le marcó la ruta a seguir, pensando en el llamado a la selección de Colombia. “El gol me llenó de confianza, porque hace rato lo estaba buscando y no se me había dado, a pesar de que había tenido oportunidades. Afortunadamente, lo hice y estoy muy contento porque solo con esa confianza podré lograr el sueño de ser convocado a la absoluta” , recalcó.

Fabián Castillo hizo parte de los procesos de juveniles de la ‘tricolor’ y tuvo la oportunidad de disputar la Copa del Mundo Sub-17 de Nigeria, en 2009, y la cita orbital Sub-20 de 2011, que se celebró en Colombia; certamen en el que el equipo nacional se despidió en cuartos de final, luego de perder con México. En 2015, se sumó a la plantilla de la absoluta que disputó un juego amistoso con Perú, que finalizó 1-1, y tuvo acción en dos compromisos de las clasificatorias rumbo a Rusia 2018.

