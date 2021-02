Regresa a la libertad el hombre que pasó seis años en la cárcel por llamarse igual que un paramilitar

Luis Felipe Vertel Urango. / Corte Suprema de Justicia

La historia de Luis Felipe Vertel Urango es de no creer. Jornalero de profesión, este cordobés oriundo del municipio de Valencia pasó los últimos seis años de su vida pagando cárcel por un crimen que no cometió.

La historia se remonta al 27 de noviembre de 1994, cuando un grupo paramilitar comandado por los hermanos Fidel y Carlos Castaño y por Salvatore Mancuso llegó a la finca ‘Las Gardenias’, en San Pedro de Urabá, buscando a Alejandro Padilla Guerra, el propietario. Un vecino, de nombre Luis Gonzaga Bertel Durango, con quien había tenido problemas en el pasado, lo acusaba de apoyar a la guerrilla.

Como casi todos los relatos que narran la llegada de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, el de la familia Padilla termina en masacre: primero tres de los hijos; tres años después, el 19 de mayo de 1997, el patriarca, su esposa, dos hijos más, una nieta de nueve años y un cuñado.

Posteriormente, otro hijo, Sofanor, que alcanzó a endilgarle la culpa de las masacres a un tal “Lucho Bertel”, también conocido como ‘El Compadre’, antes de ser asesinado. Los sobrevivientes —7 descendientes de Alejandro continuaron el proceso.

Por los crímenes, las autoridades nacionales dictaron sentencia en junio de 2007. Sin embargo, la captura del presunto autor sólo se dio hasta el 10 de febrero de 2015 , día en el que llegaron hasta la casa de Luis Vertel para informarle que iba a pagar una condena de 40 años en la cárcel Las Mercedes de Montería. Por un error de dicción, de ortografía, de fonética. Por dos letras mal puestas.

“Decían, cayó hombre de confianza de Carlos Castaño. Yo al leer eso lloraba, me preguntaba por qué la ley hace esto conmigo, por qué me rebajan así de esa forma. Yo no soy nada, no soy ningún delincuente, no he participado nunca al margen de la ley”, dijo Vertel este viernes, durante una entrevista con Noticias Caracol.

Durante seis años, el jornalero de 57 años alegó su inocencia, fue a todas las instancias e incluso se convirtió en una cara familiar para la prensa colombiana. Por su proceso pasó Virginia Padilla, hija de la familia masacrada, quien en 2016 testificó que el apellido del culpable se escribe con B, y que “el señor a quien visité en la cárcel no es el autor de esos hechos delictuosos”, según reportó en su momento el diario El Espectador.

También tuvo que ver con Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias ‘Monoleche’, miembro de las AUC, quien también confirmó que él no era el culpable. Según relató Vertel, “ese señor me hizo llorar a mi. Cuando me vio me dice ‘usted no es nada mi hermano. A usted lo están confundiendo con una persona que es más vieja que usted, más alto, más narizón, de pelo crespo, tiene dientes de oro , y ese señor sí anduvo con nosotros en las AUC”.

A pesar de ello, y de que el proceso de rectificación estuvo en la Corte Suprema de Justicia desde el 8 de noviembre de 2016, Vertel sólo vino a recuperar la libertad hasta esta semana. “Lo que aquí se verifica es que la persona condenada y privada de su libertad por razón de esa condena, definitivamente no es aquella señalada como la que participó en el execrable exterminio de la familia Padilla, siendo competencia de la Fiscalía General de la Nación establecer la identidad del conocido con aquel alias”, informó el alto tribunal en un fallo de 72 páginas.

Decisión, claro, que no le devuelve seis años perdidos a quien puede ser considerado hoy como un falso positivo judicial. Tampoco le regresa lo que perdió durante el encierro: “una cosa tremenda para mi. Mi mamá se murió y no la pude ver. Me dio duro”, le dijo al noticiero.

Hoy, Vertel se reunió con su familia y, de acuerdo con Noticias Caracol, solo pide que limpien su nombre, pues asegura que el daño ya está hecho. Sobre el paradero de ‘El Compadre’ no se tiene información.

