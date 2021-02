En 2020, más de 32.000 colombianos fueron víctimas de desplazamiento: Codhes

Desplazamiento forzado de campesinos en Colombia por el conflicto armado. Foto: Colprensa

La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) dio a conocer que durante 2020 más de 32.000 personas fueron desplazadas de sus territorios en Colombia, y además señaló, que desde la firma de los acuerdos de paz, alrededor de 150.000 personas han sido expulsadas de sus regiones.

“El 2021 es el comienzo más violento desde la firma del acuerdo. Solo en el mes de enero hubo ocho casos de desplazamiento forzado masivo en Colombia. Ya en febrero vimos que aumentaron estos casos con los de Buenaventura”, señaló a la FM Radio, el director de Codhes, Marco Romero.

Según explicó Romero al medio, las cifras del Codhes revelaron que las zonas más afectadas por ese flagelo en Colombia son: Nariño con 33.641 desplazamientos, seguido por Antioquia con 29.174, Chocó con 27.894, Norte de Santander con 27.169, Córdoba con 8.083 y Cauca con 8.009 desplazamientos.

En el caso de Buenaventura, el recrudecimiento de la violencia a causa de las disputas por el control del territorio entre las bandas criminales ‘Los Shotas’ y ‘Los Espartanos’, ha generado que más de 400 personas tuvieran que abandonar el Distrito Portuario por el riesgo que corrían sus vidas por estos actos de violencia, así lo alertó la Defensoría del Pueblo.

La misma entidad, también señaló que solo en los 29 primeros días del 2021, en esa zona del país ya se habían registrado 22 homicidios, además de 13 personas desaparecidas , por lo que la Defensoría advirtió que en el momento en el Distrito Portuario hay 170 mil personas en riesgo a causa del recrudecimiento de la violencia.

De acuerdo con Romero, esa crisis de seguridad que vive Buenaventura es resultado de la ausencia y medidas de protección del Estado, en una zona donde no solo hay presencia de grupos armados, sino que además se disputan el dominio del territorio para controlar el ingreso y salida de drogas y armas al país, “hay presencia de bandas paramilitares, hay asesinato de líderes ambientales, hay asesinato de negociadores de la paz, hay asesinato de líderes que reclaman sus territorios”, indicó a la emisora el director de Codhes.

Al respecto, la institución hizo un llamado en los últimos días al Gobierno Nacional y al gobierno local, para que despliegue acciones en Buenaventura para solucionar la crisis humanitaria que actualmente se vive en el puerto. De igual manera, la entidad solicitó a las instituciones competentes que garanticen la implementación de los acuerdos de Paz en el territorio.

El director de Codhes además añadió a la emisora que teniendo en cuenta esas cifras , el 2021 podría ser un año en el que el número de personas desplazadas aumentara en el país, y más teniendo en cuenta que desde la firma del acuerdo de paz en 2016 , ha habido un incremento del 224% del número de colombianos que han sido expulsados de sus territorios, es decir, cerca de 150.000 personas.

Al respecto de las condiciones de vida a las que deben enfrentarse las personas que han tenido que abandonar sus hogares a causa de la violencia de la regiones donde viven, Romero indicó al mismo medio que alrededor del 50% de los desplazados no cuentan con ningún tipo de protección, es decir, no tienen “un subsidio de familias en acción o subsidios no condicionados” con los que puedan mantener una mejor calidad de vida.

De hecho, de acuerdo con una investigación realizada por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, casi el 70% de los desplazados se encuentran en situación de pobreza y tienen una baja calidad de vida, mientras que solo un 15% de las víctimas de desplazamiento puede acceder a una educación formal en el país, así lo explicó a la FM Radio, la encargada del estudio, Carolina Castiblanco.

En ese sentido, Romero comentó a la emisora que de parte del Gobierno Nacional hace falta más voluntad para brindar recursos a las víctimas de violencia en el país, pues según indicó, solo el 10% de estas han sido indemnizadas, mientras que el otro 90% aún sigue esperando las ayudas del gobierno.

