Ministro de Defensa no niega posible viceministerio para hijo de Carlos Holmes Trujillo

El nuevo Ministro de Defensa, Diego Molano, lleva pocos días ocupando este puesto. Con su llegada apareció el rumor de que le iba a entregar el viceministerio al hijo de Carlos Holmes Trujillo, Camilo Trujillo Saavedra, ya que hacía parte del equipo de la transición.

En horas de la mañana, Molano se encontraba en una entrevista para Blu Radio en la cual los periodistas cuestionaron sobre el rumor de que Trujillo Saavedra llegara al Ministerio de Defensa. El ministro, entre evasivas, contestó que desde hace una semana están analizando y estudiando las necesidades del Ministerio, para así elegir los diferentes cargos que se necesiten.

“Estamos buscando los que cumplan los mejores requisitos. Hasta el momento no hemos tomado ninguna decisión”, comentó en la entrevista. Por los insistentes cuestionamientos sobre el tema, Molano aclaró que “no hay ningún perfil veteado”, pero insistió en que no se ha tomado una decisión. Y, aunque sí contó que Camilo Trujillo hace parte del grupo de empalme, afirmó que no necesariamente va a ocupar un puesto en el Ministerio.

En los diálogos que hubo con la emisora también se habló sobre la reunión que tuvo hace unos días con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, sobre las medidas de refuerzo en el pie de fuerza policial para la capital, la importancia de la seguridad del país frente a los últimos pronunciamientos de Cuba sobre acciones terroristas por parte del ELN y si los líderes de esta guerrilla saben o no sobre estas acciones.

Sobre la reunión con la mandataria de Bogotá, contó que, uno de sus motivos, para encontrarse con López fue la carta enviada por la embajada de Cuba en el que se notifica un posible plan terrorista por parte del frente oriental de guerrilla del ELN.

Sin embargo, el nuevo ministro aseguró que en dicha reunión se le notificó a Claudia López que hasta el momento no hay información adicional de un ataque terrorista cuyo blanco sea Bogotá. No obstante, informó que todas las medidas de prevención están desplegadas.

“Es un grupo terrorista desde siempre y hay un objetivo de desmantelarlos. Sus cabecillas están siendo buscados, pero desde luego se aumentaron las medidas”, expresó Molano, que además contó que hay cerca de 200 puntos en la ciudad donde se aumentaron las medidas de seguridad, pues estas zonas, luego de un análisis, se reconocieron como puntos de infraestructura crítica.

También informó que, desde hace dos años del atentado a la escuela General Santander, se formó un comité de prevención de terrorismo urbano. este comité reconoció más de 900 puntos de infraestructura crítica. Por esta razón, se dio la orden de desplegar el cuidado en 200 puntos en la ciudad. Hasta el momento no hay información nueva.

Por último, Molano habló sobre la situación de las cabecillas del Ejército de Liberación Nacional, ELN, que se encuentran en Cuba. Para el ministro lo mejor que puede hacer el gobierno de la isla es dar la orden de extradición. Además, duda que los líderes de esta guerrilla, que se encuentran en la isla, no tengan conocimiento de las acciones y posibles atentados que puedan llevar a cabo en el país.