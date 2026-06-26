Intolerancia fatal en calle de Bogotá dejó una captura por homicidio: en video quedó la pelea entre motociclistas, que dejó un muerto

La trifulca se presentó en una de las calles del barrio San Isidro, en la localidad de San Cristóbal, suroriente de la capital colombiana - crédito Mebog

Un caso que se conoció la mañana del viernes 25 de junio de 2025, informado por la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) y consignado en un video, terminó con la captura de un hombre por el delito de homicidio, tras una trifulca en una vía del barrio San Isidro, en la localidad de San Cristóbal, en el suroriente de la capital colombiana.

El origen de la pelea, que se salió de control entre varios motociclistas, se habría dado varias calles atrás y se consumó en un semáforo que estaba en rojo. El motivo no fue precisado por las autoridades, aunque se aclaró que se trató de un caso de intolerancia.

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La víctima, como se observa en el video, llegó primero al cruce y aguardó el cambio de luz de rojo a verde, pero siguió mirando hacia atrás, a la espera de los motociclistas con los que se habría enfrascado en una discusión.

Segundos después, llegaron dos motocicletas con tres sujetos, que descendieron e increparon al primer motociclista. La víctima no alcanzó a defenderse de la puñalada en el pecho que le propinó uno de los tres hombres.

La captura se dio en flagrancia por el delito de homicidio, informaron las autoridades en Bogotá - crédito Mebog

Justo en ese instante, y de acuerdo con lo que explicó en declaraciones a medios de comunicación el teniente coronel Juan Torres, comandante de la estación de Policía San Cristóbal, el arresto en flagrancia del hoy detenido se realizó el miércoles 24 de junio gracias a “la información suministrada por la central de radio, una patrulla fue alertada sobre una riña en vía pública, presuntamente originada por un hecho de intolerancia vial”.

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El oficial de la Mebog confirmó que la víctima de la riña alcanzó a ser trasladada a un centro médico, “donde posteriormente falleció debido a la gravedad de las heridas”.

Sumado a lo anterior, y “gracias a la rápida reacción de los uniformados que atendieron el caso, el presunto agresor fue puesto a disposición de la autoridad competente para responder por el delito que se le atribuye“, añadió el coronel Torres.

Por último, el vocero de la Policía en Bogotá hizo el llamado a la ciudadanía “para resolver los conflictos de manera pacífica y evitar que los hechos de intolerancia deriven en situaciones lamentables que afecten la vida, la convivencia ciudadana”.

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Declaraciones del teniente coronel Juan Torres, comandante de la estación de Policía San Cristóbal - crédito Mebog

En Bogotá 4 de cada 10 homicidios iniciaron como una riña

En octubre de 2025 la Alcaldía de Bogotá y la Policía Metropolitana lanzaron la campaña ‘Un segundo antes’ para frenar los homicidios asociados a la intolerancia, después de que los análisis de las autoridades mostraran que en la ciudad cuatro de cada 10 asesinatos comienzan con una ofensa, una riña o una agresión que pudo evitarse.

Solo en ese año, y con corte al 30 de septiembre de 2025, Bogotá registró 242 homicidios ocurridos en medio de riñas. Mayo y junio concentraron la mayor cantidad de casos, en un periodo marcado por celebraciones del Día de la Madre y las vacaciones escolares.

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De acuerdo con lo que destacó la Secretaría de Seguridad, el 82% de los homicidios en la capital ocurre en vía pública. La mayor parte se presenta los fines de semana, entre las 6:00 p. m. y la medianoche, en escenarios de rumba y consumo excesivo de alcohol.

La campaña parte de un patrón que las autoridades describen como repetido en la ciudad: una mala palabra, una mirada desafiante, una discusión o un malentendido escalan hasta convertirse en una agresión letal.

“Un segundo antes del golpe, un segundo antes del disparo. Ese segundo puede cambiarlo todo. Respira. Piensa. Detente”, plantea la campaña presentada por la administración distrital.

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Durante 2025 más de 200 homicidios en la capital colombiana se presentaron en medio de riñas - crédito Secretaría de Seguridad / sitio web

La mayoría de los casos ocurre en espacios cotidianos y bajo consumo de alcohol

Los análisis oficiales indican que detrás de muchos de los homicidios cometidos en la ciudad aparecen las riñas por intolerancia (como habría ocurrido en el homicidio del motociclista) y el consumo excesivo de alcohol y de sustancias psicoactivas.

Esos factores, según las autoridades, elevan la violencia en contextos cotidianos como reuniones sociales, discusiones entre vecinos o conflictos de pareja.

La respuesta directa de la campaña es preventiva: pedir a la ciudadanía que reconozca los signos del conflicto, detenga las reacciones violentas y recurra al respeto, el diálogo y la empatía para resolver diferencias. El objetivo es intervenir antes de que una disputa menor termine en una muerte.

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El secretario distrital de Seguridad, César Restrepo, resumió ese enfoque con un llamado a frenar la reacción inmediata.

“Pensar antes de actuar, salva vidas. Un segundo hace la diferencia para cuidar la vida de los demás y hasta la propia. Cuando alguien en intolerancia social atenta contra la vida de otra persona, este hecho de inmediato lo convierte en un criminal. Nuestra invitación es a respirar, a pensar y a detenerse”, precisó Restrepo.