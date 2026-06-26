Psicólogo que pasó por América de Cali aseguró que la mejor forma de enfrentar a Cristiano Ronaldo es no centrarse en él

Juan Pablo Montoya, psicólogo con pasado en América de Cali, reveló que los jugadores de la Selección Colombia deben entender que tienen una tarea que no depende de Cristiano Ronaldo - crédito Infobae Colombia

La mejor forma de enfrentar a Cristiano Ronaldo es no centrarse en él. Eso aseguró Juan Carlos Montoya, psicólogo deportivo con pasado en América de Cali, equipo del fútbol profesional colombiano, en la previa del partido entre la Selección Colombia y Portugal, por la tercera fecha del grupo K de la Copa del Mundo 2026. Un duelo que será clave por la disputa del liderato de la clasificación, que parcialmente ocupa la Tricolor con seis puntos, dos más que el cuadro portugués. Si lo quiere mantener deberá conseguir un empate o una victoria, si pierde pasará a la segunda casilla. De ahí la importancia de saber cómo enfrentar a Cristiano Ronaldo y compañía.

Para Montoya, es importante tener claro que todos los deportistas tienen una tarea al momento de competir, y que en el caso de disciplinas como el fútbol, esa designación es conjunta, no individual. "El jugador que de pronto tenga una confrontación directa con Cristiano Ronaldo, hablando de juego, no quiere decir que le toque hacer la tarea solo“, dijo en entrevista con Infobae Colombia.

PUBLICIDAD

Juan Pablo Montoya, psicólogo deportivo con pasado en América de Cali aseguró que el trabajo que tienen dentro de un equipo de fútbol es hacerle entender a un jugador que tienen tareas dentro del campo - crédito Diego Suárez/Infobae

La Copa del Mundo 2026: sorpresas para las estrellas, según el psicólogo

El psicólogo aseguró que Colombia se debe centrar en las capacidades propias que ostenta y así tener niveles de confianza superlativos para enfrentar a una estrella como Cristiano Ronaldo. “Creo que el truco está ahí. No es tanto pensar en un solo jugador como tal, porque ya lo hemos visto en la Copa del Mundo: hay jugadores que marcan diferencia, como hay estrellas que están en un equipo, pero los goles o las defensas las hacen otros jugadores que no son propiamente esos”, siguió explicando. Para él, es más importante mirar cómo se fortalece el desarrollo y desempeño propio, que lo que puede hacer Ronaldo.

Para alcanzar altos niveles de concentración, es fundamental que los futbolistas entrenen la mentalidad, según lo aseguró Juan Pablo Montoya - crédito Diego Suárez/Infobae

Montoya confesó que el trabajo a realizar por parte de los psicólogos dentro de un equipo de fútbol, en el caso de él durante su paso por América de Cali, es hacerle entender a los futbolistas que primero está la tarea y que su cumplimiento llevará a un resultado óptimo para el equipo. “Por supuesto que los que tienen que contener a Cristiano Ronaldo van a tener una tarea muy específica y si se apegan a la tarea, el resultado es suyo”, mencionó sobre el caso de la Selección Colombia ante Portugal. “Si los jugadores de la defensa colombiana hacen muy bien la tarea de cómo marcarlo, anticiparse, crear una zona, disputar ese hombre a hombre, estaría perfecto, porque ahí se empieza a desarrollar un juego a favor”, complementó.

PUBLICIDAD

En la imagen aparecen Cristiano Ronaldo, capitán de la Selección de Portugal, y dos jugadores de la Selección Colombia que defenderán sus ataques: Daniel Muñoz y Davinson Sánchez - crédito EFE/Reuters

Si entrena la mentalidad, será fácil concentrarse

Y es que en deporte, no solamente en fútbol, todo se entrena: lo físico, técnico, táctico y mental. “Cuando un deportista empieza a entrenar el concepto mental, es fácil abstraerse y concentrarse. El control emocional es muy clave y, sobre todo, dentro del fútbol y de cualquier deporte hay algo muy importante: la base de la experiencia”, aseguró Montoya.

Cuando una persona está sometida a niveles altos de presión, el cortisol y la adrenalina van a jugar un papel muy importante dentro del funcionamiento fisiológico. No es lo mismo un cerebro funcionando sin adrenalina que con adrenalina. “En la medida en que un jugador entrena constantemente cómo concentrarse, controlar sus estados emocionales y manejar sus habilidades mentales en situaciones de presión, empieza a generar un proceso de habituación. Esa experiencia le va a servir mucho”, y puede ser una de las fortalezas de la Selección Colombia ante Portugal, si se tiene en cuenta que los dirigidos por Néstor Lorenzo promedian la cuarta mayor edad del torneo.

PUBLICIDAD

Cuando se tiene un equipo con experiencia se marca la diferencia. “El jugador experimentado sabe manejar los momentos del partido, aumenta mucho más la concentración en momentos claves y se enfoca en su funcionamiento y en su desempeño por encima de cualquier otra cosa”, concluyó el psicólogo Montoya.