La selección Colombia ya llegó a Miami, Estados Unidos, para el duelo ante Portugal este sábado por el Mundial 2026

Este fue el momento cuando la delegación de 26 jugadores, cuerpo técnico y asistentes de los "Cafeteros" llegan al hotel de concentración en Miami-crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

En la noche del 25 de junio de 2026, la selección Colombia llegó pasadas las 10:00 p. m. (hora colombiana) al hotel de concentración ubicado en Miami, Estados Unidos, para descansar y pensar en lo que será el juego ante Portugal.

El cuadro “Cafetero” llegó a ciudad costera de Fort Lauderdale (ubicada a 50 kilómetros de Miami), en medio de la expectativa de la hinchada que acompañaba en la entrada del hotel.

Los "Cafeteros" buscarán cerrar la fase de grupos con una victoria ante uno de los favoritos a llevarse la Copa del Mundo-crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

La Tricolor cerró el 25 de mayo su última práctica en Guadalajara y viajó a territorio norteamericano en un vuelo directo que salió cerca de las 4:00 p. m. (hora de Guadalajara), 5:00 p. m. (hora de Colombia) y aterrizó alrededor de las 10:00 p. m. (hora local), 9:00 p. m. (hora de Colombia) sin contratiempos al Aeropuerto Internacional de Miami.

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El equipo entrenó en la sede deportiva del Atlas FC, con una sesión preventiva en el gimnasio antes de pasar al campo para trabajos de técnica, precisión y ruedas de pases.

El cuerpo técnico trasladó los ejercicios a situaciones de juego con foco en patrones tácticos de la fase ofensiva y cerró la jornada con acciones a balón parado.