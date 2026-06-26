Fredy Guarín y Andreina Fiallo dieron de qué hablar con nueva foto juntos

Una nueva foto de Fredy Guarín y Andreina Fiallo volvió a generar rumores de una reconciliación entre la expareja - crédito @andreinafiallo/Instagram

Fredy Guarín y Andreina Fiallo están en la mira de las redes sociales al aparecer juntos tras casi una década de su separación, en una fotografía publicada en Instagram acompañados de Radamel Falcao García y su esposa, Lorelei Tarón, en Miami.

Todo esto generó preguntas sobre si se estarían intentando dar una nueva oportunidad en el amor, luego de que el matrimonio terminara por problemas crecientes del futbolista de la Selección Colombia con el alcohol y una infidelidad.

La foto por la que dicen que Fredy Guarín se reconcilió con Andreina Fiallo - crédito @fguarin13/IG

En la tarde del jueves 25 de junio, dichos rumores se dispararon todavía más con una nueva foto de Guarín y Fiallo, esta vez acompañados por su hija menor Danna, a modo de selfie.

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La imagen, en la que Guarín rodea con el brazo los hombros de Fiallo, se difundió con rapidez en redes sociales y generó cientos de reacciones de seguidores que celebraron el reencuentro familiar, pero también de otros que cuestionaron a Fiallo por manejar la situación de esa manera. En ambos casos, dando por hecho que ambos estaban renovando su relación sentimental.

Danna, la hija menor de Guarín y Fiallo, fue la encargada de tomar la fotografía que incrementó los rumores de reconciliación - crédito @andreinafiallo/Instagram

La imagen se difundió con rapidez en redes sociales y acumuló reacciones de seguidores que celebraron ver a la familia reunida. “Qué lindo verlos juntos otra vez, se nota que la familia está más unida que nunca”, “Se ven felices, eso es lo que realmente importa” y “Las segundas oportunidades existen cuando hay amor de verdad”, fueron algunos de los comentarios.

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La historia entre Fiallo y Guarín tiene más de dos décadas. Se conocieron a comienzos de los 2000, cuando el volante boyacense daba sus primeros pasos en el fútbol profesional, y construyeron juntos una familia durante más de trece años.

La ruptura llegó en 2016, en medio de un escándalo público por la filtración de imágenes que vinculaban a Guarín con la presentadora Sara Uribe. Aunque la pareja intentó una reconciliación, en 2017 confirmó su separación definitiva. Uribe y Guarín sostuvieron luego una relación en China, donde él militaba en el Shanghái Shenhua, y tuvieron un hijo, Jacobo, antes de romper en 2019.

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Los años que siguieron estuvieron marcados por una crisis personal profunda para Guarín. El exjugador, que tuvo pasos destacados por Boca Juniors, Porto, el Inter de Milán y la selección Colombia en el Mundial de Brasil 2014, reconoció públicamente su adicción al alcohol en múltiples entrevistas, llegando a su punto más bajo en abril de 2021, cuando se produjo un incidente en la casa de sus padres bajo los efectos del alcohol, que terminó con su detención por la Policía, y precipitó su retiro del fútbol profesional mientras jugaba en Millonarios. Desde entonces inició un proceso de rehabilitación que completó con éxito en 2025.

Fredy Guarín habló de su actual relación con Andreina Fiallo

Guarín afirmó que se acercó más a Fiallo desde la celebración de los 15 años de su hija Danna - crédito La sala de Laura Acuña / Instagram

En una entrevista con el programa Buen Día Colombia del Canal RCN, Guarín explicó que el proceso de acercamiento arrancó con el cumpleaños número quince de Danna, la menor de los dos hijos que tiene con Fiallo.

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“A partir de los 15 años de mi hija hemos empezado una comunicación y cada espacio que tenemos lo aprovechamos al máximo fortaleciendo la familia”, dijo el exjugador desde Miami, donde se encuentra siguiendo de cerca a la Selección Colombia y su participación en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Cabe señalar que el exfutbolista no habló de una reconciliación sentimental de manera literal, pero sí subrayó el trabajo sostenido que ambos han realizado para reconstruir los vínculos familiares.

Hoy, Guarín canaliza su experiencia en una conferencia titulada El silencio del estadio hizo eco en mi mente, con la que recorre Colombia y empieza a llegar al exterior. En el programa, describió el proyecto como “una motivación y una esperanza de que sí es posible”, dirigida a personas que enfrentan adicciones o atraviesan momentos de crisis.

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“Tengo unos testimonios en las fundaciones que la verdad se han dado esa oportunidad y hoy día hay muchas personas que están limpias, ya llevan seis meses, ya llevan un año, año y medio”, afirmó.

El mismo día de su aparición en el programa, el Congreso de la República de Colombia le otorgó la Orden de la Democracia Simón Bolívar, una de las condecoraciones más antiguas de la nación, reservada para personas e instituciones que han puesto su labor al servicio del país. “Es la reafirmación de que estoy haciendo bien las cosas y la responsabilidad aumenta aún más”, dijo Guarín al recibir el reconocimiento.

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