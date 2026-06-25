Shakira felicitó a Neymar y a Brasil luego de su victoria ante Escocia y reveló sorpresa para sus fans

Shakira felicitó a Neymar por su primera aparición con Brasil en el Mundial 2026, en la victoria 3-0 sobre Escocia - crédito @shakira/Instagram y Europa Press

Brasil superó a Escocia 3-0 en su último partido del Grupo C del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, disputado en Miami. Con doblete de Vinicius Júnior y un tercer gol de Matheus Cunha, la Canarinha se aseguró el liderato y el lugar en los dieciseisavos de final.

Uno de los hechos destacados del partido fue la aparición de Neymar. El ‘10′ no había podido jugar los partidos previos ante Marruecos y Haití debido a una lesión con la que llegó a la concentración. Pese a ello, el seleccionador Carlo Ancelotti le dio algunos minutos con el partido ya liquidado.

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Esto no pasó desapercibido para Shakira, que estuvo pendiente del encuentro mientras se encontraba cumpliendo con los compromisos de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Fue así que en sus historias de Instagram se mostró sintonizando el partido desde su televisión, mostrando la salida de las dos escuadras al campo de juego, para más tarde felicitar a la Canarinha por el resultado.

“¡Felicidades, Brasil, por la victoria de hoy! Llevar el dorsal número 10 en un partido de 11 contra 11... ¡me recuerdas al Rey! ¡Solo quienes lo han vivido saben lo que cuesta ganar!“, escribió la barranquillera en portugués haciendo referencia a Neymar, que disputó sus primeros minutos en el Mundial el pasado miércoles y que usa la ‘10′ en el combinado dirigido por Carlo Ancelotti.

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La cantante le envió un mensaje dirigido a Neymar luego de que la Canarinha venciera 3-0 a Escocia - crédito @shakira/Instagram (@shakira/Instagram)

Inmediatamente después, la colombiana volvió a referirse en portugués a sus fans en suelo brasileño, confirmando que habrá una nueva versión de Dai Dai en dicho idioma.

“¡Una sorpresa para mi Brasil! 🇧🇷 ¡Celebremos Dai Dai en portugués con @leosantana y @filiperet!“, escribió, confirmando así que Leo Santana y el rapero Filipe Ret serán los invitados especiales en esta nueva versión.

Cabe señalar que en la previa del partido de Brasil, la cadena Globo compartió en exclusiva un adelanto de la versión en portugués de la canción oficial de la Copa del Mundo. Esto ya había sucedido previamente en la cadena Telemundo, para la que Shakira presentó un adelanto de la versión en español.

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La colombiana anticipó una sorpresa relacionada con "Dai Dai" a su fanaticada en Brasil - crédito @shakira/Instagram (@shakira/Instagram)

De momento no se ha producido el lanzamiento oficial de ninguna de las dos versiones en plataformas digitales, pero se espera que sea algo que se produzca en cuestion de días.

Así avanzan las fechas de ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ en 2026

Shakira se presentará en Estados Unidos entre junio y julio, y luego hará una residencia en España, en septiembre - crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS

Con dos fechas en el Intuid Dome de Inglewood los días 13 y 14 de junio, Shakira reanudó su gira mundial en Estados Unidos en plena disputa del Mundial.

El año comenzó para la cantante con una serie de cinco conciertos en El Salvador, seguida de su regreso a México para cuatro conciertos más, incluido uno en el estadio GNP Seguros —que alargó su récord de más fechas en dicho escenario en una misma gira—, y otro realizado de manera gratuita en el Zócalo de la Ciudad de México, siendo el de mayor convocatoria en la historia de la emblemática plaza con 400.000 asistentes reunidos.

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Debido al conflicto bélico en Irán y países vecinos del Oriente Medio, la colombiana se vio obligada a cancelar sus compromisos en la India, Jordania y Arabia Saudí, mientras que las fechas en Qatar, Emiratos Árabes Unidos (como parte del cartel del Offlimits Music Festival) y Egipto se movieron para finales de 2026.

Luego de su presentación en Copacabana —el cuarto con más asistentes en la historia de la playa carioca y el sexto con más espectadores en la historia de la música pop—, la barranquillera aprovecha su regreso a las bandas sonoras de los Mundiales con una serie de conciertos por Estados Unidos que se desarrollarán a la par con el campeonato, a los que se sumará su aparición en el espectáculo de medio tiempo en la gran final, que se disputará en el MetLife Stadium el próximo 19 de julio, compartiendo tarima con Madonna y BTS.

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Posteriormente, la cantante ofrecerá una residencia en Madrid, en el estadio Shakira, un complejo especialmente diseñado para la ocasión con capacidad para más de 50.000 fans por noche, en el que espera congregar a su público en Europa. Este formato introduce en el país ibérico un modelo internacional de residencia, en alza en los últimos tiempos, ofreciendo visibilidad total, acústica avanzada y experiencias premium para el público.

A continuación, los conciertos que siguen en el itinerario de la barranquillera para 2026:

26 de junio de 2026: State Farm Arena, Atlanta (Estados Unidos)

28 de junio de 2026: State Farm Arena, Atlanta (Estados Unidos)

1 de julio de 2026: Kaseya Center, Miami (Estados Unidos)

2 de julio de 2026: Kaseya Center, Miami (Estados Unidos)

6 de julio de 2026: CFG Bank Arena, Baltimore (Estados Unidos)

10 de julio de 2026: TD Garden, Boston (Estados Unidos)

11 de julio de 2026: TD Garden, Boston (Estados Unidos)

14 de julio de 2026: Prudential Center, Newark (Estados Unidos)

20 de julio de 2026: Barclays Center, Brooklyn (Estados Unidos)

21 de julio de 2026: Barclays Center, Brooklyn (Estados Unidos)

23 de julio de 2026: UBS Arena, Belmont Park (Estados Unidos)

25 de julio de 2026: Boardwalk Hall, Atlantic City (Estados Unidos)

18 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

19 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

20 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

25 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

26 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

27 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

2 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

3 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

4 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

10 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

11 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)

18 de noviembre de 2026: Estadio 974, Doha (Catar)

21 de noviembre de 2026: Etihad Park, Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos)

28 de noviembre de 2026: Pirámides de Giza, El Cairo (Egipto)