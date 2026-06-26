Colombia

La exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez cuestionó la administración de Gustavo Petro en temas de seguridad y habló de lo que le espera al nuevo presidente: “Los criminales tienen recursos ilimitados”

La también abogada afirmó que el problema más grave no es solo el aumento de los delitos visibles, sino la ventaja operativa que ganó el crimen organizado

Guardar
Google icon
Marta Lucía Ramírez y Gustavo Petro-Colombia
La exvicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, cuestiona la labor del presidente Gustavo Petro - crédito Cancillería/AFP

La exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez sostuvo que el gobierno de Gustavo Petro deja una seguridad “muy deteriorada” en Colombia y planteó que la respuesta del presidente electo, Abelardo de la Espriella, debe combinar control territorial, inteligencia estatal y cooperación internacional para frenar un crimen organizado que, según advirtió, ya opera con alcance transnacional.

En su diálogo con Semana, Ramírez ubicó el punto más alarmante en la expansión de la violencia durante el año en curso. “En lo corrido de este año, apenas cinco meses, ya más, casi 200 masacres”, afirmó, al describir un escenario en el que también “está desbordada la extorsión” y vuelven a crecer los secuestros.

PUBLICIDAD

La exvicepresidenta vinculó ese deterioro con una pérdida concreta de libertad cotidiana. Además, señaló que la inseguridad no solo golpea las zonas rurales, sino también las calles de las ciudades, y que el miedo termina por restringir la vida diaria de los ciudadanos y afectar la democracia.

Ramírez habló también de una reorganización del papel de la fuerza pública. Propuso que la seguridad privada asuma tareas en edificios residenciales, oficinas, estadios y centros comerciales, para que militares y policías concentren sus capacidades en combatir el multicrimen y las finanzas del crimen organizado.

Un dron militar camuflado del Ejército de Colombia con seis rotores, una cámara y lo que parecen ser municiones, posado sobre tierra, con un soldado y un vehículo al fondo.
Un dron táctico camuflado, usado por el Ejército de Colombia para operaciones militares, está en exhibición, mostrando su capacidad de vigilancia y armamento - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Ramírez describió un crimen transnacional con más recursos y más velocidad que el Estado

La exfuncionaria afirmó que el problema más grave no es solo el aumento de los delitos visibles, sino la ventaja operativa que ganó el crimen organizado.

PUBLICIDAD

“Ellos tienen hoy toda la facilidad financiera para tener tecnología, para dedicarse al cibercrimen”, y agregó que los grupos ilegales “La ciberseguridad es un tema fundamental para todo el futuro de la seguridad de Colombia, y en eso, pues ellos no tienen ni que hacer ley ochenta para las licitaciones, ni para las compras, ni para nada, sino los criminales tienen recursos ilimitados y facilidad para contratar”.

Esa asimetría, según explicó, obliga a reforzar con más medios a las fuerzas militares y a la policía, y a ampliar la cooperación con otros países. También pidió apoyo internacional en los puertos desde donde salen insumos que, de acuerdo con su descripción, sirven para el procesamiento de drogas, el tráfico de armas y el contrabando.

Marta Lucía Ramírez dijo que Colombia enfrenta una seguridad deteriorada y que esa situación favorece a redes criminales con capacidad financiera y tecnológica superior a la del Estado. Su planteo central fue que el próximo gobierno deberá recuperar control institucional, inteligencia y respaldo externo para evitar que esa ventaja se consolide.

La exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez sostuvo que el gobierno de Gustavo Petro deja una seguridad “muy deteriorada” en Colombia y planteó que la respuesta del presidente electo - crédito Colprensa
La exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez sostuvo que el gobierno de Gustavo Petro deja una seguridad “muy deteriorada” en Colombia y planteó que la respuesta del presidente electo - crédito Colprensa

El Catatumbo y el suroccidente quedaron señalados como prioridades del gobierno entrante

Al enumerar recomendaciones para Abelardo de la Espriella, Ramírez ubicó la primera urgencia en el territorio. “Cuanto antes, hay que lograr control institucional en el territorio y especialmente en los territorios más vulnerables, que hoy son el Catatumbo y el sur occidente colombiano”, señaló.

Ese control, aclaró, no se limita a despliegue de fuerza. Incluye presencia estatal con maestros, puestos de salud, infraestructura, empleo y oportunidades de desarrollo para las poblaciones de esas regiones.

En esa misma línea, la exvicepresidente planteó un programa de sustitución de 300 mil hectáreas apoyado por inversión nacional, extranjera y sector privado. Su propuesta es que esa estrategia derive en el desarrollo de agroindustria y permita sembrar por lo menos dos millones de hectáreas en productos como palma, cacao, coco, café, frutales, hortalizas y proteína animal.

Gobernación del Guaviare y Fuerzas Militares definen estrategias para el ingreso seguro de comisiones humanitarias en zona de conflicto - crédito prensa Fuerzas Militares
Gobernación del Guaviare y Fuerzas Militares definen estrategias para el ingreso seguro de comisiones humanitarias en zona de conflicto - crédito prensa Fuerzas Militares

La segunda recomendación de Ramírez fue reconstruir la capacidad de inteligencia del Estado. “Hay que recuperar la inteligencia del Estado, que está totalmente afectada con este gobierno”, afirmó al detallar el paquete de medidas que, a su juicio, debería adoptar la nueva administración.

La exvicepresidente sumó a ese diagnóstico la necesidad de atacar las finanzas de las economías ilegales y de modernizar con tecnología a la fuerza pública. También reclamó “seguridad jurídica” para la estrategia de defensa nacional y seguridad ciudadana, con una ley que proteja a militares y policías en materias como el derecho operacional y el uso legítimo de la fuerza del Estado.

En el cierre de sus recomendaciones, volvió sobre un eje que presentó como transversal. Pidió “cooperación internacional, cooperación internacional y más cooperación internacional” para mejorar la coordinación interinstitucional, recuperar los comandos conjuntos y restablecer capacidades que, según indicó, antes se apoyaban en el trabajo con Estados Unidos, Reino Unido, Israel y otros países.

Temas Relacionados

ExvicepresidentaMarta Lucía RamírezSeguridadGobierno Gustavo petroColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Intolerancia fatal en calle de Bogotá dejó una captura por homicidio: en video quedó la pelea entre motociclistas, que dejó un muerto

El hecho ocurrió en una calle de la localidad de San Cristóbal. La víctima esperaba el cambio del semáforo cuando fue alcanzada por un grupo de motociclistas, entre ellos el que le habría propinado una puñalada

Intolerancia fatal en calle de Bogotá dejó una captura por homicidio: en video quedó la pelea entre motociclistas, que dejó un muerto

Andrea Valdiri envió mensaje de apoyo a los venezolanos por la tragedia que dejaron los recientes terremotos y anunció que les llevará ayudas

La creadora de contenido barranquillera convocó a sus seguidores a donar alimentos, medicamentos y otros insumos, y dijo llevará personalmente lo recolectado a las zonas golpeadas por los sismos

Andrea Valdiri envió mensaje de apoyo a los venezolanos por la tragedia que dejaron los recientes terremotos y anunció que les llevará ayudas

Senegal vs. Irak, EN VIVO: siga el partido clave del Grupo I en el Mundial 2026

Los “Leones de Teranga” y los “Leones de Mesopotamia” buscarán su primera victoria en Norteamérica, en un duelo que contará con la presencia de figuras como Sadio Mané y Nicolás Jackson en el cuadro africano, y la de Aymen Hussein en el combinado asiático

Senegal vs. Irak, EN VIVO: siga el partido clave del Grupo I en el Mundial 2026

Noruega vs. Francia, EN VIVO: siga el partido que define el liderato del Grupo I en el Mundial 2026

“Les Bleus” y los “Vikingos Rojos” llegan a este duelo con el objetivo de terminar primeros en su zona, y para ello contarán con Kylian Mbappé en el cuadro galo y con Erling Halaand en el combinado escandinavo

Noruega vs. Francia, EN VIVO: siga el partido que define el liderato del Grupo I en el Mundial 2026

La colombiana Natalia Fernández sigue atrapada bajo los escombros en Tucacas tras los terremotos en Venezuela: familiares piden reforzar el rescate

La mujer, de 34 años, permanece desaparecida tras el colapso total del condominio La Mar. Había viajado junto a su familia para pasar un tiempo de vacaciones

La colombiana Natalia Fernández sigue atrapada bajo los escombros en Tucacas tras los terremotos en Venezuela: familiares piden reforzar el rescate
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

Disidencias amenazaron a mineros en Antioquia y los acusaron de estar financiados de otros grupos armados: “A los machuqueros...”

Revelan audios sobre el ‘pacto secreto’ entre el Gobierno Petro y el Clan del Golfo previo a los diálogos de paz: “Juguemos a los congelados”

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

ENTRETENIMIENTO

“Dai Dai” de Shakira tendrá versión en portugués: así suena el adelanto y estos fueron los cambios a la letra

“Dai Dai” de Shakira tendrá versión en portugués: así suena el adelanto y estos fueron los cambios a la letra

Fredy Guarín y Andreina Fiallo dieron de qué hablar con nueva foto juntos

Actor de ‘Superman’ llegó a Bogotá para la Comic Con Colombia: así fue el recibimiento

Shakira felicitó a Neymar y a Brasil luego de su victoria ante Escocia y reveló sorpresa para sus fans

Jhonny Rivera reaccionó a las acciones que tomó Andrea Valdiri con un seguidor que la insultó por redes sociales: “Uno está acostumbrado”

Deportes

Noruega vs. Francia, EN VIVO: siga el partido que define el liderato del Grupo I en el Mundial 2026

Noruega vs. Francia, EN VIVO: siga el partido que define el liderato del Grupo I en el Mundial 2026

Senegal vs. Irak, EN VIVO: siga el partido clave del Grupo I en el Mundial 2026

La selección Colombia ya llegó a Miami, Estados Unidos, para el duelo ante Portugal este sábado por el Mundial 2026

Austin MacPhee, uno de los mejores preparadores de jugadas de pelota quieta y el hombre del que Colombia debe cuidarse ante Portugal

Psicólogo que pasó por América de Cali aseguró que la mejor forma de enfrentar a Cristiano Ronaldo es no centrarse en él