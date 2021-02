Independiente Medellín y Deportes Tolima, por la corona de la Copa BetPlay

Agustín Vuletich, arma del ataque del 'poderoso'. Foto de Javier Yesid Molina. (Colprensa).

Independiente Medellín y Deportes Tolima lucharán, este jueves, por el título de la Copa BetPlay 2020, que tuvo que finalizar este año por cuenta de la emergencia sanitaria que vive el mundo. La pelota rodará desde las ocho de la noche, en el Atanasio Girardot, y contará con la presencia de 30 aficionados del ‘poderoso’, gracias a la autorización que recibieron por parte del Ministerio de Salud, en las últimas horas.

El rojo de Antioquia es el vigente campeón del certamen y buscará defender su corona, con Hernán Darío el ‘bolillo’ Gómez al comando del plantel. El entrenador acudirá a la experiencia del zaguero Andrés Felipe Cadavid, el orden de David Loaiza, el talento y las ideas de Javier Reina y los goles del argentino Agustín Vuletich, quienes hacen parte de la convocatoria de 20 futbolistas para el duelo definitivo.

“Jugar una final es muy importante. El equipo está completo, ha trabajado y se encuentra bien físicamente, y en todo sentido. No afecta el hecho de no que haya una gran cantidad de público porque sabemos que todos los aficionados estarán pendientes. No vamos a jugar una final, vamos a buscar ganarla” , sentenció el timonel del ‘poderoso’, en la rueda de prensa oficial, ayer, miércoles.

En el rumbo camino a la final, el ‘decano’ superó a Deportivo Pereira, en octavos de final, a Junior, en cuartos, y dejó en el camino al Deportes Quindío, en las semifinales del certamen, luego de vencerlo por la mínima diferencia.

En la orilla del Deportes Tolima, el profesor Hernán Torres quiere volver a ganarle en el mano a mano al ‘bolillo’, en una final; en el Finalización de 2012 se consagró como campeón con Millonarios, tras superar al Medellín de Gómez, en la serie de lanzamientos desde el punto blanco.

“Espero un juego donde predomine el orden, tanto de ellos como de nosotros. No hay que cometer errores y estar bien parados, manteniendo la concentración. Debemos trabajarlo durante los 90 minutos y saber que, en cualquier momento, va a aparecer la oportunidad de alcanzar el logro. No va a ser nada fácil” , señaló Torres ante los medios, en la previa.

El portero Álvaro Montero custodiará la portería del ‘pijao’ y Jáminton Campaz será el arma del desequilibrio para causarles pesadillas a los defensores rivales. El ‘vinotinto y oro’ no solo ha sido protagonista en la Copa BetPlay, también está firmando una buena campaña en la liga local, donde marcha invicto, con ocho puntos, producto de dos triunfos y dos empates, y tiene un partido pendiente, ante Independiente Santa Fe.

El equipo que se quede con el trofeo no sólo le dará una alegría a sus hinchas, también asegurará su cupo a la Copa Sudamericana de 2022, en búsqueda de alcanzar la gloria continental.

