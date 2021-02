“No vamos a nacionalizar a nadie”: gerente de Fronteras explica cómo funciona el estatuto de protección para migrantes venezolanos

Migración Colombia será la entidad encargada de implementar el Estatuto de Protección Temporal para los migrantes venezolanos anunciado por el presidente de Colombia Iván Duque. Foto Colprensa.

Lucas Gómez, gerente de Fronteras, explicó que en Colombia se hará un proceso para reintegrar personas en condición irregular a la legalidad para que puedan acceder a servicios básicos como salud, educación e integrar el campo laboral en el país. “Aquí no vamos a nacionalizar a nadie”, aseveró contundentemente Gómez en entrevista con La Silla Vacía

El funcionario afirmó que estas personas no podrán hacer parte de las personas habilitadas para ser parte de los comicios del próximo año. “ Es más, no van a poder votar en elecciones de 2022, esto no se toma con ningún fin político, sino con un tema de humanidad, por un compromiso con gente que la está pasando mal ”, explicó Gómez.

Sin embargo, afirmó que en 10 años ellos podrán optar por la visa de residente, “tal cual como le pasa a cualquier extranjero que tiene una visa legal en Colombia”. Gómez dijo que este proceso del estatuto no se hace tan rápido ya que, progresivamente, Colombia va a registrar e identificar a las personas para que puedan acceder al mercado laboral. También, para las personas que entren cuando se reabra la frontera con Venezuela, se abrirá la oportunidad para que opten por ser parte de este proceso, pero solo sí tienen los requisitos para hacerlo. Entre estos está que no tengan reportes de mala conducta en su país.

Sin embargo, estas personas que entren bajo el estatuto, tendrán la posibilidad de votar en elecciones regionales, las cuales se darán en 2023.

Por otro lado, el funcionario calificó este anunció como la “noticia de la década”, por parte del presidente Duque. “A través de un mecanismo jurídico de protección temporal, vamos a resguardar a la población venezolana con un horizonte de 10 años”, aseguró al medio. Según el gerente, la medida va a permitir más productividad porque integra legalmente a los migrantes al sector laboral.

Lucas Gómez explicó que en salud, el país sigue atendiendo a los venezolanos que están en situación de irregularidad pero en urgencias, lo que le cuesta más al sistema de salud. “Al regularizarlo (como están ya casi 800 mil) van a poder hacer su afiliación a salud, lo que evitará que lleguen en último momento cuando entran a urgencias y ahora se hará acompañamiento a patologías, madres gestantes y niños”, explicó. En educación, dice que los más de 400 mil niños que ahora reciben educación por parte del Estado, podrán acceder a universidades o institutos por estar regularizados, creando puentes de educación.

El anuncio del presidente

El presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, informó este lunes la creación de un estatuto de Protección Temporal para migrantes, que podría llegar a beneficiar a más de dos millones de venezolanos. El anuncio fue hecho tras una reunión entre el mandatario colombiano y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi.

Los principales beneficiados son aquellos migrantes venezolanos que están en Colombia de manera regular, porque consiguieron un permiso de ingreso y permanencia, realizaron una prórroga de permanencia o tramitaron un permiso especial de permanencia (PEP).

También están incluidos en este estatuto de Protección Temporal los migrantes venezolanos que hayan solicitado refugio o aquellos que están tramitando una visa ante la Cancillería.

Igualmente, podrán beneficiarse con el EPT los migrantes venezolanos en condición de irregularidad que demuestren que se encontraban en Colombia antes del 31 de enero de 2021 o aquellos que ingresen de manera regular al país durante los primeros dos años de vigencia del estatuto.

