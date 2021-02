Nació en Medellín Lía, la hija de Eva Rey

Eva Rey anunció su embarazo. Foto: Instagram @eva_reyoficial

Después de hacer el tema de su embarazo un debate en el país, debido a unas fuertes declaraciones que hizo Eva Rey respecto a que pensó en abortar en algún momento, este jueves 4 de febrero, se conoció que nació Lía. La periodista española dio a luz en la ciudad de Medellín, acompañada de su pareja Matías Gaviria, el hermano del exministro de Salud Alejandro Gaviria.

Aunque aún no se conocen imágenes oficiales de la niña, el noticiero CM& confirmó que la periodista contó que la bebé está bien y están muy felices, y en cuanto estén listas saldrán públicamente a que los seguidores de Eva le den la bienvenida a Lía.

El mensaje que dejó Eva Rey a su hija días antes de su nacimiento:

Cuando la periodista estaba en su semana 35 de gestación compartió con sus seguidores una ecografía en 4D en la que muestra el rostro de su pequeña bebé y un particular mensaje como si lo hubiera escrito su propia hija.

“Mi padre al verme dijo ‘morí’... a lo que mi mamá respondió... ‘de morirte nada que yo me voy a tomar unas vacaciones en cuanto nazca y a ti te tocan los biberones y pañales para compensar nueve meses de ser yo una incubadora andante’”, es una de las descripciones que pone Eva en la descripción de la imagen de su bebé.

“Espero que después de esta, mi primera “imagen pública”, no me empiecen a llamar los cirujanos plásticos recomendándome una operación de nariz o un tratamiento de reducción de cachetes”, escribió como broma la presentadora.

La polémica por las declaraciones de Eva:

En una conmovedora y emocional publicación en su cuenta de Instagram, la periodista y presentadora ratificó la noticia de que estaba embarazada. Pero confesó que cuando se enteró de su estado, pensó en abortar, debido a que en sus 42 años de vida no pensó en ser mamá.

En la descripción de las fotos que publicó, la periodista dijo que el aborto sigue siendo un tabú en la sociedad y que alza la voz por quienes tienen un hijo por obligación, aún más cuando el aborto “no es legal, excepto en tres supuestos, rompo esta lanza por la valentía de las que deciden no tenerlo y también por aquellas que, como yo, al final, decidimos seguir adelante, pero nunca ocultamos la realidad de nuestros pensamientos ni fingimos una alegría que no sentimos al enterarnos de nuestro estado”, explicó Rey.

Al referirse a la experiencia de quedar embarazada, Eva muy sinceramente dijo que le daba pereza porque “nunca he querido ser madre”. La comunicadora española aseguró que no tiene plantas, ni mascotas en su casa porque “¡Qué pereza encargarse de un ser vivo!”. Rey siguió explicando que tener un hijo es un gran reto pero que ella, a sus 42 años “-no quiero hijos. Ni responsabilidades. Soy libre. Siempre lo he sido. Y quiero seguir siéndolo”, mencionó la presentadora.

Pese a las declaraciones, que para muchos internautas generaron sorpresa, l a periodista dijo que tuvo días en los que se sintió abrumada e incluso sintió angustia y no quería ni pararse de la cama de solo pensar en que haría. Según ella, pese a pensar mucho en qué hacer con su bebé tomó una decisión que le cambiaría la vida para siempre.

