Así quedaron los equipos colombianos en las fases iniciales de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana

Fotografía de archivo de los trofeos de la Copa Libertadores (i) y Copa Sudamericana. EFE/Nathalia Aguilar/Archivo

Este viernes 5 de enero, la Conmebol llevó a cabo el sorteo para definir los encuentros de la 62ª edición de la Copa Libertadores y también los de la Copa Sudamericana, torneos en los que Colombia tiene representación. Para la Libertadores están clasificados Atlético Nacional, Atlético Junior, Independiente Santa Fe y América de Cali, mientras que en la Sudamericana estarán presentes el Deportivo Cali, Deportes Tolima, Deportivo Pasto y Equidad.

Colombianos en la Copa Libertadores

Durante el sorteo que realizó la Conmebol, Atlético Nacional y Junior, que están ubicados en la fase dos, conocieron a los posibles rivales con los que se enfrentarán entre el 10 y el 17 de marzo. Nacional deberá enfrentar al equipo ganador E3 de la Fase 1 entre Royal Parí (Bolivia) vs. Guaraní (Paraguay), mientras que el Junior jugará contra el ganador del E2, entre Universidad César Vallejos (Perú) vs. Caracas (Venezuela).

América de Cali, campeón de la Liga Betplay, e Independiente Santa Fe, mejor clasificado y sub campeón de 2020, por otro lado, clasificaron directamente a la fase de grupos y deberán esperar a que en las fases anteriores se definan los 32 equipos clasificados, para que con ellos se dé otro sorteo en el mes de abril y conozcan a sus rivales.

Colombianos en la Sudamericana

La Conmebol también sorteó los encuentros de 32 equipos que clasificaron a la Copa Sudamericana, que este año tendrá un cambio de formato, con fase inicial, fase de grupos y fase final. En esta copa están Deportivo Cali, Deportes Tolima, Deportivo Pasto y La Equidad, que deberán enfrentarse entre sí de la siguiente manera:

Deportivo Cali vs. Deportes Tolima

Deportivo Pasto vs. La Equidad

Los dos ganadores de estos partidos pasarán a la fase de grupos para, ahora sí, enfrentar a los dos ganadores de los demás países: Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Argentina y Brasil, por otro lado, tendrán seis clasificados cada uno.

Así quedó la Copa Libertadores

Los tres cruces de la Fase 1 que darán inicio a la Copa Libertadores

• La Fase 1, que comenzará a fines de febrero, tendrá tres cruces:

E1: Uruguay 4 vs. Universidad Católica (Ecuador)

E2: Universidad César Vallejos (Perú) vs. Caracas (Venezuela)

E3: Royal Parí (Bolivia) vs. Guaraní (Paraguay)

• Los tres ganadores accederán a la Fase 2, donde se desarrollarán otros ocho duelos del 10 al 17 de marzo:

E1 vs. Libertad (Paraguay) / Brasil 7 vs. Ayacucho (Perú) / Uruguay 3 vs. Bolívar (Bolivia) / Chile 3 vs. San Lorenzo (Argentina) / Brasil 8 vs. Deportivo Lara (Venezuela) / E2 vs. Junior (Colombia) / Chile 4 vs. Independiente del Valle (Ecuador) / E3 vs. Atlético Nacional (Colombia).

Los cruces de la Fase 2 y la Fase 3 de la Libertadores

• Equipos ya clasificados: Palmeiras (Brasil), Internacional (Brasil), Flamengo (Brasil), Boca (Argentina), River (Argentina), Defensa y Justicia (Argentina), Racing (Argentina), Argentinos Juniors (Argentina), Vélez (Argentina), América de Cali (Colombia), Independiente Santa Fe (Colombia), Universidad Católica (Chile), Unión La Calera (Chile), Always Ready (Bolivia), The Strongest (Bolivia), Barcelona (Ecuador), Liga de Quito (Ecuador), Cerro Porteño (Paraguay), Olimpia (Paraguay), Sporting Cristal (Perú), Universitario (Perú), Deportivo La Guaira (Venezuela) y Deportivo Táchira (Venezuela).

* Internacional, Flamengo, Universidad Católica de Chile y Unión La Calera están clasificados al torneo, pero podrían disputar la Fase 2 dependiendo los resultados de sus certámenes locales

El calendario de la Libertadores

• Fase 1 (24/2 al 3/3) - Fase 2 (10/3 al 17/3) - Fase 3 (7/4 al 14/4)

• Sorteo fase de grupos: 16 de abril

• Fase de grupos: del 21 de abril al 26 de mayo

• Octavos de final (14/7 al 21/7) - Cuartos de final (11/8 al 18/8) - Semifinales (22/9 al 29/9) - Final Única (20/11)

Así quedó la Copa Sudamericana

Los cruces de Bolivia, Colombia, Ecuador y Chile de la fase preliminar de la Sudamericana

A partir de esta temporada, la Copa Sudamericana también contará con fase de grupos. Por ese motivo, en este sorteo también se conocieron los cruces previos a esa instancia: 32 equipos se enfrentarán en duelos mano a mano contra otro de su misma federación para acceder a la zona de grupos, donde los únicos clasificados son los clubes argentinos y brasileños.

Inicialmente, habrá cruces a ida y vuelta entre cuatro equipos de la misma federación para definir a los dos clasificados por país para la fase de grupos. Teniendo en cuenta que Chile y Uruguay todavía no definieron a sus cuatro equipos para esta instancia, el sorteo determinó lo siguiente para la fase preliminar:

Cruces de Bolivia: Nacional Potosí vs. Guabirá / Atlético Palma Flor vs. Jorge Wilstermann

Cruces de Chile: Chile 4 vs. Chile 2 / Chile 1 vs. Chile 3

Cruces de Colombia: Deportivo Cali vs. Deportes Tolima / Deportivo Pasto vs. La Equidad

Cruces de Ecuador: Emelec vs. Macará / Guayaquil City vs. Aucas

Cruces de Paraguay: Nacional vs. 12 de Octubre / River Plate vs. Guaireña

Cruces de Perú: Sport Huancayo vs. Universidad Cajamarca / Melgar vs. Carlos Manucci

Cruces de Uruguay: Uruguay 4 vs. Uruguay 2 / Uruguay 1 vs. Uruguay 3

Cruces de Venezuela: Puerto Cabello vs. Metropolitanos / Mineros vs. Aragua

Los enfrentamientos de los equipos de Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela

Por lo pronto, y mientras Brasil espera para definir a sus clasificados, los únicos clubes que ya tienen su boleto para la zona de grupos son los argentinos: Independiente, Rosario Central, Newell’s, Talleres de Córdoba, Lanús y Arsenal de Sarandí.

Todos los encuentros de la fase preliminar se desarrollarán entre el 17 de marzo y el 7 de abril. Los clasificados accederán a la fase de grupos, que también contarán con los cuatro clubes perdedores de la Fase 3 de la Copa Libertadores.

Es decir: los 32 equipos de la zona de grupos saldrán de los 16 ganadores de los duelos preliminares, los 4 eliminados de la Fase 3 de la Libertadores, los 6 directamente clasificados de Argentina y los 6 directamente clasificados de Brasil.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Policía acusa a ‘Indio’ Ramírez de injuria racial por presunto insulto racista en Brasil

Así se jugó la cuarta fecha de la Liga BetPlay

Helibelton Palacios es oficialmente nuevo jugador del Elche de España