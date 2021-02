Juez ordena dos días de arresto para el alcalde de Cartagena, William Dau, por desacato

En la imagen, el alcalde de Cartagena de Indias, William Dau, en una rueda de prensa en Cartagena (Colombia), el pasado 13 de marzo del 2020. EFE/Ricardo Maldonado Rozo/Archivo

Luego de que la administración del alcalde William Dau hiciera unas denuncias en contra de la administración del exalcalde Pedrito Pereira a través del denominado “Libro Blanco”, este último, al verse atacado en su buen nombre y honra, decidió solicitar una rectificación por parte de las autoridades distritales, la cual le fue negada.

Tras no ser escuchado, Pereira se vio obligado a instaurar una acción de tutela cuyo fallo resultó favorable a su causa y a través de una orden judicial y en un periodo no máximo a 48 horas, Dau fue obligado a retractarse y rectificar las publicaciones que hizo en contra del exalcalde.

Sin embargo, Dau no lo hizo y por el desacato al fallo, la jueza Primera Penal Municipal sancionó con dos días de arresto y una multa de dos salarios mínimos mensuales legales vigentes al alcalde de Cartagena.

Cabe recordar que por medio de sus redes sociales, el mandatario local denunció presuntas irregularidades en el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), en el período del exalcalde Pedrito Pereira Caballero.

Según Dau, a las 4 de la tarde del 31 de diciembre del 2019, a solo unas pocas horas de que Pereira acabara su encargo como alcalde de Cartagena, habría firmado un documento para presuntamente privatizar el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT).

Por esta razón, Pereira solicitó una copia del contrato del acto administrativo o de la resolución de adjudicación de la APP del DATT del 31 de diciembre.

“Presenté una solicitud para que me mostraran el contrato, el acto administrativo o resolución de la adjudicación de la APP del DATT del 31 de diciembre. Siempre me respondieron con evasivas, no me respondieron. Presenté una tutela y en primera instancia fallaron a mi favor. Fallaron nuevamente a mi favor en segunda instancia, pero transcurrió el 2020 y no me quisieron dar respuesta, hasta ahora que el juzgado decide sancionar en desacato al actual alcalde de Cartagena”, explicó Pereira.

Asimismo, el exalcalde expresó que aunque le parece algo innecesario, tenía que defender sus derechos y su nombre, y espera que la verdad respecto a la privatización en el DATT se esclarezca y no sea necesario llegar a dicha instancia.

“Me parece algo innecesario, siempre he respetado a las autoridades locales, colaborado con la administración de la ciudad, pero no puedo renunciar a defender mis derechos como ciudadano, y más cuando afectan mi honra y mi buen nombre, o con expresiones de mala fe. Ojalá se diga la verdad con relación al DATT, que no hubo ninguna privatización, y que así no haya necesidad de ninguna sanción a la autoridad. Esperamos que esto no sea necesario, mi único interés es que las decisiones judiciales se cumplan”, manifestó Pereira.

De igual forma, la jueza Primera Penal Municipal requirió “de manera enérgica” al alcalde Dau para que cumpla con el fallo de tutela del 25 de junio de 2020 proferido por ese estrado judicial, para que se atienda el requerimiento de Pereira.

Hasta el momento, el alcalde de Cartagena no se ha pronunciado ante el fallo.

