Cerca de 200 muestras de sangre fueron dejadas en las calles del occidente de Bogotá

Muestras sanguíneas regadas dejadas en las calles de la localidad de Engativá

El hallazgo de cerca de 200 tubos de laboratorio llenos de muestras de sangre, en la tarde del pasado miércoles 3 de enero, inquietó a los habitantes del barrio Garcés Navas, en la localidad de Engativá. Sobre la carrera 109 A con calle 77D Bis, se encontraron las muestras biológicas que, incluso, estaban marcadas con nombres y apellidos de las personas a quienes pertenecían.

“En la tarde del miércoles encontramos los tubos y sangre regada en una zona peatonal. De inmediato llamamos a las autoridades para que llegaran e investigaran porque esto nos deja preocupados, no sabemos si está infectada esa sangre y puede generar daños a la salud pública” , dijo una de las habitantes del sector, en testimonios recopilados por medios de comunicación nacionales que llegaron a la zona ante la alerta de la ciudadanía.

El aviso masivo se dio cuando, un ciudadano, que había llegado a ese sector del noroccidente de la ciudad para trabajar, encontró las muestras tiradas en el piso. El hombre aseguró que, aunque consideró recogerlas para desecharlas, se arrepintió a último minuto y prefirió avisar a personal autorizado para la recolección del material que generó polémica entre los habitantes del barrio.

“Vine de trabajar y encontré eso ahí. Casi que lo recojo, pero no. Me dio una corazonada y no lo hice. Hay bastantes, hasta la esquina hay. Se llamó a la Policía, pero no ha aparecido nadie”, dijo el hombre antes de que las autoridades competentes hicieran presencia en el sector. Los funcionarios llegaron horas después de los avisos de los ciudadanos, y de las denuncias de los medios de comunicación que acompañaron a la comunidad.

En la madrugada de este jueves, con la llegada del personal de salud y de la Policía Metropolitana, al barrio Garcés Navas, se recogieron las muestras de sangre, y se fumigó la zona pues, una de las mayores preocupaciones de la población era que la sangre que desconocidos dejaron tirada en la calle fuera de pacientes contagiados de coronavirus.

“Pasé por la vía peatonal que hay detrás de mi casa y encontré alrededor de 200 muestras de sangre, estaban incluso marcadas con nombres, apellidos y todos acá entramos en pánico porque uno no sabe si eso de pronto tenga un virus” , manifestó una vecina de la zona ante los medios de comunicación.

“Aquí estuvieron fumigando y hablando con nosotros. Esperamos que revisen cámaras y sepamos qué pasó porque parece premeditado” , dijo un ciudadano que, según su opinión, pudo haber sido un hecho ejecutado bajo planeaciones preliminares.