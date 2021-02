Daniel Castro ya no será el director Museo Nacional

Daniel Castro llevaba cinco años bajo la dirección del Museo y más de 20 vinculado a MinCultura. Foto: Colprensa -Sergio Acero.

El diario El Espectador dio a conocer que el nuevo ministro de Cultura, Felipe Buitrago, aceptó la renuncia protocolaria de Daniel Castro, quien durante cinco años lideró la dirección del Museo Nacional y más de 20 vinculado a MinCultura.

Según informó La Silla Vacía, el ministro entrante, como es usual pidió la renuncia protocolaria a todos los funcionarios de libre nombramiento y remoción y hasta ahora se conoce que solo le aceptó la de Castro.

“Yo con el nuevo ministro, desde que estaba en el viceministerio, vi siempre una afinidad y congruencia en muchos temas, pero al parecer el ministro no lo ve así”, le dijo Castro a La Silla.

En entrevista con El Espectador, el maestro en Bellas Artes, músico, pedagogo e historiador contó las razones que le dieron para aceptar su renuncia y aseguró que “Me están obligando a despedirme de una institución en la que trabajé por más de 20 años”.

Renuncias protocolarias

De acuerdo con la Sección Segunda del Consejo de Estado, las renuncias protocolarias se producen por la voluntad inequívoca del funcionario de dejar en libertad al nominador para reorganizar la dependencia respectiva, designando a las personas que, a su juicio, sean las más idóneas para el ejercicio del cargo.

Según un artículo de la plataforma de Legis Ámbito Jurídico, esta acción se acostumbra a realizar más como un acto de cortesía, para no hacer uso de la facultad discrecional de la que se encuentra investido el nominador, sobre todo cuando se halla frente a un empleado que no goza de fuero de estabilidad.

Es decir, el ministro Felipe Buitrago podía o no aceptar la renuncia protocolaria del director del Museo Nacional, sin embargo, en esta ocasión, la respuesta fue afirmativa.

Explicaciones de Daniel Castro

En la tarde de este 2 de febrero, El Espectador publicó una entrevista realizada a Daniel Castro sobre la reciente noticia.

Sobre la presentación de la renuncia, Castro explicó que “en el tiempo en el que he venido trabajando, no solo en el Museo Nacional sino también en mi historia casi pareja a la del ministerio (un poco más de 20 años), fue un asunto recurrente. Lo que pasa es que en muchos casos aceptan esa renuncia porque desean hacer cambios o ajustes que consideren pertinentes. Eso fue lo que, concretamente, sucedió el día de ayer”.

El mismo diario le preguntó al director saliente sobre cómo se había enterado de que la renuncia fue aceptada. Castro señaló que, el ministro le solicitó una cita para la presentación de un proyecto, “me pidieron que estuviera un poco antes en su despacho, pero el tema no era para que él revisara lo que yo tenía previsto presentar, sino para comunicarme que haría un cambio. Su argumento fue que quieren “otros liderazgos” y no sé de qué tipo sean, eso habría que preguntárselo a él, pero fue muy claro en que la decisión sería inmediata”, dijo al medio colombiano.

Según la entrevista, para Castro fue una decisión sorpresiva y difícil pues esperaba culminar su vida laboral en el museo, ya que según afirmó, le falta un año y medio para jubilarse. “Yo no le recordé esto, pero la opinión pública sí lo sabe: este fue un cargo que gané por méritos”, dijo a El Espectador.

También manifestó su agradecimiento a todo el equipo de trabajo. Compartió que durante sus cinco años manejó una comunicación horizontal y como jefe se mostró siempre como un acompañante.

Aunque su salida genera una serie de inquietudes expresó que “lo importante es que uno revisa lo que se ha hecho y mi equipo y yo nos debemos sentir muy orgullosos porque cada acción y proyecto brillaron gracias a todos y cada uno de los aportes de ellos”.

Finalmente, aunque hablar en este momento sobre sus planes a futuro, Daniel Castro dijo que no quería pensar que su vinculación con el ministerio fue solo los cinco años en los que fue el director “porque realmente me estoy despidiendo o me están obligando a despedirme de una institución en la que trabajé por más de 20 años. Es un vínculo que tiene casi la misma historia del Ministerio de Cultura y no quisiera pensar que esos temores de Gabriel García Márquez cuando se creó el ministerio, estuvieran aflorando ahora”.

Añadió que, sin darse cuenta la carrera que construyó como educador lo llevó a liderar esta institución. “Creo que lo que se hizo, se hizo bien. Salgo muy orgulloso. Una puerta se cierra, pero es posible que se abra una ventana”, concluyó en El Espectador.

La cartera de cultura aún no se ha manifestado, sin embargo algunos usuarios de Twitter ya mostraron su desaprobación a la decisión tomada por Felipe Buitrago. Estas fueron algunas de las opiniones:

