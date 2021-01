‘Regaño digital’ a Armando Benedetti por confundir inmunidad con fecha de vencimiento en la vacuna de Pfizer

Armando Benedetti, senador de Colombia. Foto: Colprensa.

El senador Armando Benedetti vuelve a ser el centro de las críticas por cuenta de sus trinos. Esta vez, el congresista publicó un tuit en el que aseguró que la vacuna contra el covid-19 de la farmacéutica Pfizer, con la que Colombia tiene un pacto comercial de diez millones de dosis, solo da inmunidad a quienes se la aplican por 6 meses tras la inoculación.

Sin embargo, esta premisa fue desvirtuada por un reconocido profesor y bioquímico de la Universidad Nacional de Colombia.

La publicación la hizo en la tarde de este viernes y rápidamente se viralizó en Twitter, donde cientos de cibernautas, entre los que se encuentran reconocidos periodistas, le respondieron que dejara de promover falsa información sobre la inmunidad contra el COVID-19 que, en el territorio nacional ya deja más de 50 mil víctimas mortales.

“Para que se vayan para atrás, la vacuna Pfizer solo da inmunidad por 6 meses después de las dos dosis”, escribió el parlamentario.

Benedetti sobre vacunas Pfizer

La periodista Claudia Morales fue una de las ‘tuiteras’ que le respondió al senador y le pidió que le informara a los más de 280 mil seguidores que Benedetti tiene en Twitter sobre la fuente o estudio que ratificaba su premisa.

Minutos después, el legislador adjuntó la foto de un “amigo” suyo en el que se evidenciaba un certificado en el que se observan dos fechas, la del día en que se inoculó al paciente, y la del día en que la vacuna expira (o se ‘vence’, como se le dice coloquialmente).





Benedetti sobre vacunas Pfizer

Moisés Wasserman, profesor universitario de la Universidad Nacional de Colombia, e investigador y bioquímico, le respondió al cuestionamiento que le hizo Claudia Morales a Benedetti y desmintió la denuncia del senador.

“El certificado es sobre la fecha de expiración de la vacuna, es decir sobre la fecha máxima a la que se puede aplicar, no quiere decir nada sobre la duración de la inmunidad que no se puede conocer hasta que no pase un tiempo”, escribió Wasserman.

Benedetti sobre vacunas Pfizer

Tras el comentario, Claudia Morales exhortó al senador Benedetti a “usar los canales oficiales para preguntar a la farmacéutica, a los científicos y médicos, y de esa manera entender y luego informar”, escribió en otro trino de su cuenta de Twitter.

Varios usuarios de la red social se burlaron de las declaraciones del congresista, tomaron capturas de pantalla y las difundieron para hacer eco del hecho. Claudia Morales siguió sus cuestionamientos al honorable senador de la República y lamentó que las “opiniones sin fundamento” de un líder de opinión como Armando Benedetti sean difundidas de esa manera.

“A mí también me daría risa si no fuera porque opiniones sin fundamento médico ni científico las creen muchas personas. Hay miedo/desconfianza por las vacunas. Eso se debe respetar y, sobre todo, es obligación de autoridades resolver esas emociones con inteligencia, no con chismes” , criticó la periodista.

A mí también me daría risa si no fuera porque opiniones sin fundamento médico ni científico las creen muchas personas.

Hay miedo/desconfianza por las vacunas.Eso se debe respetar y, sobre todo, es obligación de autoridades resolver esas emociones con inteligencia, no con chismes. https://t.co/wBmoBQjrY8 — Claudia Morales (@ClaMoralesM) January 30, 2021

Otros usuarios de la red social compararon las publicaciones de Benedetti con las del líder de la Colombia Humana, Gustavo Petro, pues él también se ha enfrentado a varias controversias en las últimas semanas por cuenta de algunos trinos.

“Benedetti, siendo petrista, parece que desbloqueó un nuevo nivel de estupidez”, escribió una internauta sobre la publicación del senador que dejó de militar recientemente en el partido de la U.

“Lo peor de este trino de Benedetti son los 786 RT y los más de 2300 MG. Uno pensaría que un Servidor Público - Senador de la República - debería estar trabajando para educar al 45% de compatriotas que no quieren vacunarse. Pero bueno, así son”, siguió cuestionando otra seguidora del congresista.

Es importante aclarar que el trino del senador aún está publicado en su cuenta oficial de Twitter y no se ha pronunciado al respecto sobre la rectificación que le hizo el profesor de la Universidad Nacional.

