Autoridades en Colombia incautan cargamento de un antiviral utilizado como supuesta vacuna contra el covid-19

Autoridades incautan 27 cajas de antiviral que sería usado como presunta vacuna contra el covid-19. Foto: Policía Nacional.

Este viernes 29 de enero, la Policía Fiscal y Aduanera de Colombia (Polfa) incautó 27 cajas del antiviral Remdesivir, comercializado de manera ilegal en el país como una supuesta vacuna contra el covid-19, en el aeropuerto Camilo Daza de la ciudad fronteriza de Cúcuta.

Según el director de la Polfa, general Gustavo Franco, durante el interrogatorio al ciudadano que pretendía ingresar este medicamento no autorizado por el Invima al país, señaló que “transportaba la vacuna contra el covid-19” y que estas cajas serían comercializadas en Medellín.

“Hechas las coordinaciones con el Invima y con el Ministerio de Salud, se logra determinar que este medicamento no está autorizado para ser ingresado al país, por esta razón es aprehendido y se hacen las diferentes coordinaciones con las autoridades de salud para generar la alerta” , indicó Franco.

Asimismo, el general indicó que en estos casos puede ocurrir que “personas inescrupulosas” quieran sacar provecho de las oportunidades, en medio de la crisis sanitaria, para beneficiarse monetariamente.

Por su parte, las autoridades indicaron que mediante investigaciones se pudo establecer que este cargamento del antiviral Remdesivir, utilizado como una presunta vacuna contra el coronavirus, podría costar en el mercado clandestino cerca de $18 mil dólares, que equivaldrían a más de 64 millones de pesos.

La Polfa señaló que en lo corrido de 2021 ha logrado incautar cerca de 294 mil unidades de medicamentos de contrabando y dudosa procedencia por un valor cercano a los $500 millones de pesos.

A su vez confirmó que, durante operativos realizados el año pasado logró aumentar en un 41% las incautaciones de medicamentos de contrabando con respecto a 2019.

Le podría interesar: Tasa de desempleo en Colombia durante 2020 terminó en 15,9%

“La Policía invita a la ciudadanía a informarse bien con las autoridades de salud para conocer qué tratamientos están avalados para contrarrestar el covid-19 y no dejarse engañar con otros medicamentos”, concluyó la Policía Fiscal y Aduanera.

Fotografía de productos usados por promotores del uso del dióxido de cloro diluido en agua en proporciones específicas para tratar pacientes con COVID-19, en Quito (Ecuador). EFE/ José Jácome

“Es un desinfectante de superficies”: Invima vuelve alertar sobre los peligrosos efectos de tomar dióxido de cloro

Desde que inició la pandemia del covid-19, muchos empezaron a compartir supuestos ‘remedios’ caseros que ayudaban a evitar que el virus entrara al cuerpo o, que una vez infectados, estas sustancias eran benéficas para tratar la enfermedad. Sin embargo, hasta la fecha en Colombia no se ha autorizado ningún tratamiento que cure el coronavirus.

El pasado 1 de mayo de 2020, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), alertó sobre el uso del dióxido de cloro en Colombia para prevenir o tratar el covid-19, esto luego de recibir denuncias de que se estaría comercializando en el país.

“A la fecha no se han presentado solicitudes en Colombia ante el Invima, para realizar estudios clínicos sobre la seguridad y eficacia del dióxido de cloro en el tratamiento del Covid-19. El dióxido de cloro no es reconocido como medicamento por ninguna agencia sanitaria; igualmente, no se encuentra incluido en norma farmacológica”, explicó en su momento la entidad.

Así mismo advirtió que, las personas que ingieran el químico tienen la probabilidad de sentir efectos adversos o sufrir daños como consecuencia de su ingesta.

El tema volvió a salir a flote, luego de que la modelo colombiana Natalia Paris, quien en los últimos días ha participado como Dj en diferentes fiestas sin distanciamiento o uso de tapabocas, recomendara a sus seguidores tomar dióxido de cloro.

Según la modelo paisa, todos los asistentes a la fiesta privada tomaron dióxido de carbono, “el remedio que te salva de la vacuna”. El comentario de la empresaria como respuesta a sus críticos generó muchos más comentarios en su contra, muchos de ellos diciéndole que es una “irresponsabilidad” de su parte, compartir esa información como verdadera.