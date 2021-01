En Bogotá se han robado más de 4.000 canecas de basura

Una de cada 10 canecas de basura instaladas en Bogotá fueron vandalizadas o hurtadas.

En bogotá se han robado entre 4.000 a 7.000 canecas de basura en los últimos meses; de acuerdo con información de diferenes medios, una de cada 10 canecas de basura instaladas han sido vandalizadas o hurtadas. Según datos de la administración distrital, en Bogotá se instalaron unas 80.000 cestas públicas en más de 40 mil puntos. De esa cifra total, hasta la fecha, 4.084 han sido hurtadas y 3.523 han sido vandalizadas.

Hasta el momento no se ha hecho la reposición o el arreglo, debido a que la Unidad Especial Administrativa de Servicios Públicos (Uaesp) no cuenta con un plan financiero para hacer esta adecuación. Estos datos se supieron por la denuncia de Rolando González, concejal de Cambio Radical.

González explicó que, en Bogotá después del cambio de esquema de aseo, los cinco operadores encargados instalaron 80.000 canecas públicas que no cuentan con ningún tipo de aseguramiento, ya que las empresas encargadas de la recolección de aseo no están obligadas a reponerlas, sino que sería responsabilidad la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, según cumplimiento de la Resolución 720 de 2015 de la Comisión de Regulación de Agua Potable- CRA, la que se encargaría de la reposición en caso de robo o daño ocasionado por terceros.

Le puede interesar: Yoreli Rincón incluida en el equipo ideal de la década en Conmebol

A juicio del concejal, como esta reposición no se está haciendo, la ciudad se queda corta en dispensadores de basura en el espacio público y los puntos de canecas se encuentran rodeados de desechos. “Esto es muy grave y representa un detrimento patrimonial, porque a la fecha no se ha realizado la reposición de ninguna de estas cestas y tampoco se tienen contemplados los recursos para cumplir con este fin como debería ser. Hicimos un recorrido y pudimos constatar que mientras la administración distrital no hace nada al respecto, la ciudad se queda corta en dispensadores de basura en el espacio público y los puntos de canecas robadas y vandalizadas se encuentran rodeadas de desechos”, comentó el concejal.

Según González, las localidades más afectadas por esta situación son Ciudad Bolívar, Bosa, Puente Aranda, Tunjuelito, Antonio Nariño, Mártires y Teusaquillo. “Por ello, hacemos un llamado a la administración distrital y a los alcaldes locales para que realicen campañas pedagógicas en compañía de la Policía Nacional y los inspectores de Policía para evitar que las cifras sigan aumentando”, agregó.

De acuerdo con esta información, en cifras así van en las siguientes localidades: Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Puente Aranda, Los Mártires, Teusaquillo y Bosa registran el 52 % de cestas de basura robadas o vandalizadas. El 27 % de este mismo fenómeno se da en las localidades de Usaquén, Chapinero, Candelaria, San Cristóbal, Usme y Sumapaz.

Otro punto que habla el concejal de Cambio Radical, es que se denuncia que las investigaciones que se han hecho por este tema no han tenido ningún avance. Hasta la fecha, solamente hay un proceso activo de la Fiscalía General en el que se investiga el hurto de cestas en la localidad de Puente Aranda y se tiene una sola sentencia de condena a un ciudadano que fue obligado a pagar 10 millones de pesos a la UAESP por reparación.

Por último, la UAESP comentó que, por el aumento de robo de las canecas durante el año pasado e inicios de este, Como en 2020 aumentó el robo de canecas de basura en la ciudad, les ha costado a los ciudadanos más de $6.000 millones de pesos.