“Títere a sueldo”: el duro encontrón entre el gobernador del Magdalena y un exministro por los tres día de luto decretados por Duque

Gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo.

Ante el anuncio de los tres días de luto decretados por el presidente Iván Duque por la muerte del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo en la madrugada de este martes, hubo reacciones encontradas en redes sociales, entre las voces que más se resaltaron fue la de Carlos Caicedo, gobernador del Magdalena que se preguntó en su cuenta de Twitter si las otras víctimas del covid-19 y la violencia en el país no la merecen.

“ Con ocasión del fallecimiento de Ministro Carlos Holmes, presidente Duque decreta #LutoNacional. Hasta hoy no se les rendía tributo a las 51.748 víctimas del virus que no eran ministros. ¿Ellas y los cientos de masacrados en lo que va de este gobierno no merecían el mismo duelo? ”, publicó. Ante esto, el exministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, expresó su molestia diciendo que Caicedo “tiene al departamento hace 10 años sumido en el atraso”.

“Este es el gobernador del Magdalena un hombre que solo quiere generar odio, que tiene al departamento hace 10 años sumido en el atraso. Que pobreza en el liderazgo”, señaló en su trino. Caicedo, quien dirige el departamento hasta 2024 gracias a una votación arrolladora con el 58 por ciento de los votos en 2019, llamó “títere a sueldo” a Henao en otro trino.

“Responde el títere a sueldo de Luis Carlos Sarmiento, el que viaja a vacunarse y genera pobreza y miseria, volviendo negocio cada coyuntura por dolorosa que sea. El mismo que como ministro con sus amigos los Cotes trajo ruina al Magdalena inaugurando acueductos sin agua”, Caicedo se refiere al hecho particular de la gobernación de Luis Miguel Cotes, conocido como el ‘Mello’, a quien en diciembre de 2020 la Procuraduría General de la Nación le mantuvo la suspensión de 12 meses para ejercer cargos públicos por irregularidades en la ejecución de un proyecto víal en el que se movieron 466.000 millones de pesos. Sin embargo, como Cotes no ejerce ningún cargo en el momento, deberá pagar una multa que supera los 100 millones de pesos.

Entre los argumentos del ente de control, Semana conoció que la planeación inicial de la vía Palermo - Sitio Nuevo - Remolino - Guáimaro, en el Magdalena, tuvo cambios porque pasó de una planeación inicial de 52, 6 kilómetros hasta llegar a 18,3 a causa, afirma la Procuraduría, de planeación, definición, validación de canteras o fuentes de materiales viables para iniciar con la obra. También se conoció que en el contrato 617 de 2013 hubo adiciones y modificaciones. El proyecto finalmente no fue entregado en su totalidad, a pesar de que tomó el doble de tiempo estipulado inicialmente. Se había pactado para el 15 de julio de 2018, pero se dio el 10 de diciembre de 2019.

Por todo esto el Ministerio Público señala que esto lesionó los derechos e intereses de las comunidades que esperaban aprovechar esta vía.

Qué pasa en los días de luto

A través de la norma, se decreta que durante los tres días de duelo se izará el pabellón nacional a media asta en todos los edificios públicos del país y en las Embajadas y oficinas consulares de Colombia.

En tal sentido, el Ministerio de Defensa Nacional tomará las medidas necesarias para que en todas las guarniciones se tributen los honores correspondientes a la memoria del ministro Trujillo García y de todas las víctimas mortales del covid-19.

“La muerte de más de 50.000 colombianos a causa del nuevo coronavirus covid-19 es un hecho luctuoso que entristece a la Nación y que motiva rendir un homenaje que nos lleve a la reflexión sobre el impacto de esta pandemia en nuestra sociedad y nos impulse a mantener las condiciones y el comportamiento adecuado para contener sus efectos”, dice un aparte del decreto.

