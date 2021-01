“Yo lo nombro ministro de Hacienda”: la propuesta de Carlos Holmes Trujillo a Duque si ganaba la presidencia en 2018

En la imagen, el presidente de Colombia, Iván Duque (i), y el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo (d). EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

Este martes el presidente de la República expresó su dolor frente al fallecimiento del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, que perdió la vida después de luchar por más de 10 días contra el covid-19. En entrevista con Blu Radio, el presidente Iván Duque contó cuándo fue la última vez que habló con el ministro, sobre su posible candidatura presidencial y los dos cargos que tuvo en su gobierno.

“Él me llamó cuando se contagió. Yo hablé por última vez justo antes de hospitalizarse. Cuando se hospitalizó en Bogotá me comunicaron que tenía síntomas leves. Luego vino el proceso de intubación preventiva, pero veíamos en los últimos días un proceso de estabilización. Ayer cuando hablé con los médicos me dijeron que tenía arritmia, pero fue controlada y a las 2:00 a.m. me informaron de su fallecimiento. Ya hablé con su esposa, con sus hijos”, explicó Duque y agregó en Caracol Radio que su ingreso a hospitalización, la primera etapa de su enfermedad, se dio más por prevención que por la gravedad y que esa conversación terminó con un “pa’lante, ministro. Pa’lante, presidente”, como solían decirse.

También se refirió a su larga amistad con el ministro: “Fue una relación muy cercana, de mucho respeto. Yo trabajé con él en la campaña de 2014 cuando él se lanzaba a la vicepresidencia y compartíamos muchas expectativas, muchos proyectos. Cuando empezó nuestra aspiración para 2018 nunca nos tratamos como rivales. De hecho compitiendo nos reuníamos una vez cada dos semanas y cuando íbamos a los foros, casi siempre terminábamos juntos comiendo disfrutando o tomándonos algo. Fue una relación muy bonita”, recordó.

“Siempre voy a recordar el día que se supo que yo era candidato, inmediatamente, al segundo, me estrechó su mano, me abrazó y me dijo: ‘ A partir de ese momento soy soldado de esta causa ’”. Expresó que Holmes Trujillo ejerció la política con altura, rigurosidad y que como canciller compartieron tareas juntos y dijo que era el ministro con el que éramos cercanos”.

En diálogo con Caracol Radio, Duque dijo que en medio de la carrera por candidatura en 2018, dijeron qué cargo tendría el otro si ganaran la presidencia. Por su parte, Trujillo le dijo a Duque que lo nombraría ministro de Hacienda y el mandatario le dijo que lo haría canciller si ganaba, promesa que cumplió. También recordó que al ganar las elecciones de 2018, Holmes Trujillo se iría con su esposa para España a descansar unos días, pero que las vacaciones fueron interrumpidas por Duque cuando le dijo “lo voy a hacer canciller”, por lo que no viajó a Europa sino a Washington junto al entonces presidente electo en sus primeros viajes.

La posible candidatura presidencial

“Él tenía muchas personas que a lo largo de los últimos meses lo motivaron a buscar esa aspiración. Él tenía claro que su reto en el Ministerio era cumplir desinteresadamente a los colombianos y estaba muy contento por la baja cifra de homicidios”, le dijo a Blu Radio

El presidente Duque dijo que a comienzo de año muchas personas le escribieron a Holmes Trujillo para pedirle que se lanzara a la presidencia. “La última vez que hablé con él no había descartado la presidencia, su reto principal era cumplirle a Colombia desde el Ministerio. Si estuviera con nosotros, él hubiera podido ser uno de esos nombres ” para la presidencia.

Por otro lado, Duque dijo ante Blu Radio que cuando empezó la pandemia se tuvieron conversaciones sobre el comportamiento del virus. “Prácticamente entre abril y junio estuvo (el ministro) haciendo mucho trabajo virtual, pero cuando empezamos en julio nos reunimos y lo noté muy vigoroso”. Y confesó que el mismo Trujillo fue quien le dijo que sabia que su labor era estar en territorio.

En medio del reto, dijo que iba a estar en territorio con todas las precauciones. Era cauteloso y no entraba en interacción si no era estrictamente necesario. Él siempre estuvo dispuesto a seguir adelante en sus tareas y dijo que el virus no golpea a todos por igual, ya que, por ejemplo, el viceministro de Justicia estuvo 15 días en una UCI, pero que finalmente se recuperó.

Duque finalizó diciendo ante Blu Radio que el ministro murió en servicio publico, su pasión más grande y que, por ahora, no se referiría al reemplazo en la cartera.

