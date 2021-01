‘La Diabla’ fue absuelta en el caso del robo a la casa de los padres del senador Benedetti

Elizenis Muñoz fue condenada a ocho años y siete meses por hurto y porte de armas. Foto: @ChismesCol

Tras su reaparición en la mañana de este martes Elizenis Muñoz Navarro, más conocida en el mundo delincuencial como ‘La Diabla’, contó a Blu Radio que fue absuelta de toda responsabilidad por el intento de robo a la casa de los padres del senador Armando Benedetti.

Según contó a la emisora colombiana, “Me hicieron un falso positivo por el proceso de Benedetti, algo que gracias a Dios ya me exoneraron y se supo la verdad, nunca hubo pruebas contra mí”.

De ese fallo se habría encargado el abogado de Muñoz, quien logró demostrar, con los testimonios de dos trabajadores del domicilio, que atestiguaron el robo, que la mujer de 27 años no tuvo que ver con el hurto de 20 millones de pesos y un auto de alta gama.

“Me siento un poco triste, desanimada, porque a mí la prensa me tiene una persecución muy dura. No entiendo por qué, si yo no he hecho nada malo”, le dijo a Blu. Sin embargo, la justicia colombiana opina lo contrario, pues aparte del mencionado delito, tiene cargos por hurto calificado agravado en concurso con fabricación, tráfico y porte de armas de fuego de defensa personal, así como de violación de la medida de aseguramiento en domicilio.

Eso, sin embargo, no la ha detenido para aparecer eventualmente en Instagram con fotos y videos sensuales producidos desde su lugar de reclusión.

A inicios de esta semana, el periódico barranquillero El Heraldo informó que tuvo acceso a nuevos videos de la mujer, los cuales habrían sido grabados por ella misma en las instalaciones de la cárcel Picaleña, de Ibagué, donde está recluida actualmente. Según el medio regional, son cuatro videos cortos en los que dentro del centro carcelario, la mujer presume sus atributos físicos.

LA HISTORIA CRIMINAL DE LA DIABLA EN COLOMBIA

Muñoz, de 27 años y oriunda de Aracataca, Magdalena, tiene registros delincuenciales desde 2013, cuando, aparentemente, pertenecía a una banda llamada Los Pulpos, quienes se dedicaban al hurto en la costa Caribe. En 2016 fue condenada por hacer parte de un grupo delincuencial dedicado al hurto de casas en Barranquilla, que se hacían llamar Los Jericó y, en diciembre de 2015, según el medio La Opinión, la mujer fue cobijada con casa por cárcel.

En febrero de 2018, ‘La Diabla’ fue capturada nuevamente, junto a varios de sus cómplices, después de haber entrado a la oficina de un reconocido empresario barranquillero, se trataba del padre del senador Armando Benedetti, Armando Benedetti Jimeno, donde pretendían robar 20 millones de pesos que se encontraban en una caja fuerte, informó en su momento el portal Zona Cero.

Según relató la Policía, en ese entonces, Elizenis y sus compañeros delincuentes utilizaban los atributos físicos de la joven para distraer a policías y vigilantes, mientras los otros ladrones entraban a casas y oficinas para robar . En ese entonces, ‘La Diabla’ fue condenada a ocho años y siete meses, por los cargos mencionados.

Sin embargo, en abril de ese mismo año, a la delincuente se le ratificó la medida de casa por cárcel, pues el juez 15 con funciones de control de garantías argumentó que no quería cometer una injusticia con la joven, ya que necesitaba más pruebas para decretarle detención intramural por el robo en una oficina del barrio Bellavista, en el norte de Barranquilla, según informó El Colombiano.

En ese momento, uno de los argumentos que presentó la defensa es que la mujer que veía en las imágenes de las cámaras de seguridad de la oficina no se parecía a Elizenis; sin embargo, las autoridades han establecido que la mujer se había sometido a varias cirugías plásticas para modificar su apariencia.

Semanas después de esta decisión, la delincuente fue capturada en flagrancia, violando la medida de detención domiciliaria. La joven fue encontrada en una discoteca de Barranquilla celebrando, según ella, su cumpleaños. En ese entonces, el juez también le imputó cargos por fuga de presos, cargo que ella no aceptó.

Ante la violación a la medida de detención domiciliaria, La Diabla y su defensa argumentaron que estaba en la discoteca celebrando su cumpleaños y que no tenía idea de dónde estaba el brazalete del Inpec que debía portar en su tobillo. La Policía confirmaría posteriormente que el objeto se encontraba en la nevera de la casa de Elizenis, donde lo dejaba para que las autoridades no se dieran cuenta de que salía de su casa; la defensa argumentó que ella se lo quitaba porque le producía alergia, pero como no había un comprobante médico, el juez desestimó este argumento.

En mayo de 2018, La Diabla, finalmente, perdió el beneficio de detención domiciliaria y fue enviada a la cárcel. Desde entonces, la mujer ha estado en varios centros carcelarios por sus constantes incumplimientos a las normas dentro de las cárceles.

En 2018, la mujer perdió el beneficio de casa por cárcel después de ser encontrada en una discoteca celebrando su cumpleaños. Foto: Colprensa

Un ejemplo de los constantes incumplimientos de La Diabla es el uso de celulares dentro de los centros carcelarios, objetos que, según las autoridades, suelen ser utilizados por los reclusos para realizar llamadas extorsivas y seguir delinquiendo, en el caso de Elizenis, los celulares eran utilizados para subir videos a su cuenta Instagram bailando champeta y fotos con poca ropa.

En 2019 apareció el primer video de La Diabla bailando champeta en la cárcel. Después de este suceso, los guardianes del Inpec requisaron su celda en la cárcel de Montería (Córdoba) y encontraron dos celulares, con los que grababa material para redes sociales, algo que, según El Heraldo estaría, haciendo nuevamente, utilizando un celular para grabar videos sensuales, esta vez desde su reclusión en la ciudad de Ibagué.

