Video | Con música, trago y sin tapabocas, comandante de Policía de Puerto Tejada fue visto de ‘rumba’ en la estación del municipio

Actos de indisciplina y escándalos relacionados con participación en fiestas clandestinas, involucran a uniformados de la Policía de Puerto Tejada, al norte del departamento de Cauca .

En un video difundido este miércoles 20 de enero se observa al mayor Óscar Alfonso Chávez Gutiérrez, comandante de la Policía de Puerto Tejada, departiendo con música y alcohol en la Estación de Policía municipal, aparentemente con algunos de sus subalternos y ciudadanos detenidos que tenía bajo su custodia .

Chávez Gutiérrez quedó en evidencia en las imágenes en las que se le ve al interior de las instalaciones de la institución policial consumiendo bebidas alcohólicas en una fiesta, con su arma de dotación, radio intercomunicador, sin tapabocas y con la mitad de vestimenta policial.

De acuerdo con información publicada por Noticias Caracol, el video del comandante policial habría sido grabado en la noche del 30 de noviembre de 2020.

A continuación, el momento en el que aparece el funcionario de la fuerza pública con música a todo volumen en el recinto de la institución y acompañado de al menos ocho personas más:

Al parecer, en una grabación de audio, Chávez estaría presionando a los uniformados que lo acompañan para que aumenten el número de comparendos impuestos a quienes incumpliesen las restricciones en la pandemia .

Esto se escucha en la grabación dada a conocer por Noticias Caracol, en la que el mayor le pide a los uniformados cuotas de comparendos para multar ciudadanos por no usar tapabocas:

Ustedes están de rebeldes, ustedes dos, aquí vienen a trabajar. Cómo me van a decir que en un cuadrante no van a encontrar tres infractores. Venga tigre, usted también, tanto que pide que mi mayor, un favor que no sé qué… Mire, de a dos comparendos, mañana vienen a apoyar. Vienen aquí a reventarse en la mañana y en la tarde. Al que no le guste las políticas, a trabajar