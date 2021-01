Exterminio UP: Expresidente Gaviria dice que Barco y él se equivocaron en confiar en Maza Márquez

Expresidente César Gaviria.

El portal de periodismo independiente Los Danieles, conformado por Daniel Samper Pizano, Daniel Coronell y Daniel Samper Ospina, publicó una ‘explosiva’ revelación que agitó las tendencias en Twitter.

La investigación del periodista Alberto Donadío para ese portal reveló cómo el expresidente de la República, Virgilio Barco, con su amigo israleí, Rafi Eitan, estarían detrás de una de las épocas más oscuras de Colombia, donde se exterminaron a miles de personas pertenecientes a la Unión Patriótica (UP), movimiento político de izquierda en el país.

La Unión Patriótica, fundada en mayo de 1985, y que surgió tras las negociaciones por la paz entre el Gobierno del entonces presidente Belisario Betancourt y las FARC, se convirtió en uno de los movimientos víctimas de persecución, asesinatos, torturas, secuestros, y todo tipo de crímenes que atacaban los derechos humanos. Este domingo, el periodista Alberto Donadío confirmaría que se trataba de un plan orquestado directamente por el Gobierno nacional.

Según relata Donadío, el panorama era bastante preocupante en la época en la que Barco asumió la presidencia de Colombia, años 80. Apoyado de las cifras que consultó con sus fuentes, durante el gobierno de cuatro años de Barco, fueron asesinadas cerca de 78.000 personas.

“Lo más grave es que hay razones para pensar que el presidente Barco tuvo un papel determinante en el exterminio de este conglomerado cercado al Partido Comunista” , escribió Alberto antes de soltar los antecedentes que dejan evidencia de la responsabilidad de lo que, en su conclusión, sería un crimen de Estado.

Estas declaraciones han dado para todo tipo de controversias y posturas de quienes están en contra del expresidente Barco y los que estuvieron con él, cuando era mandatario (1986-1990). Entre los que se pronunciaron está el también expresidente César Gaviria quien en la época fue ministro de Hacienda.

Este domingo en el portal Los Danieles, en el que Donadio publicó su información, el exmandatario dijo que sí sabía de la existencia del espía, y que no supo cuál fue su papel dentro del Gobierno.

“Nunca oí nada tan preciso del señor Eitan. Sí oí que existió, pero no lo conocí, no sé qué hizo, no sé qué firmó”, dijo Gaviria, quien también culpó del exterminio de la UP a Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano, así como a grupos de autodefensas, al mercenario israelí Yair Klein y al exdirector del DAS, Miguel Maza Márquez.

Incluso aseguró que Barco y él se equivocaron en confiar en Maza Márquez, quien también fue culpado por el asesinato de Carlos Galán.

¿En qué se equivocó Barco y yo también? Confiamos en el general Maza y Barco confiaba en él de una forma ciega (…) Barco pensaba que Maza era una persona confiable y le creía todo.

“Hay que ver lo que hizo Maza con Klein. Como lo trataban y como lo recibían en el aeropuerto con carros del DAS”, insistió el político liberal, pero dijo no tener “la más remota idea” sobre la supuesta relación estrecha y una conexión para el genocidio entre Yair Klein y el espía israelí Rafi Eitan.

