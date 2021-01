Por robarle el bolso a una mujer en Bogotá, ladrones le dispararon en la cara

Mujer recibió un disparo en la cara en un asalto.

No para la inseguridad en Bogotá. Una mujer de 35 años se debate entre la vida y la muerte luego de que, en la madrugada de este miércoles, un hombre le disparara en la cara para intentar robarla, en la localidad de Puente Aranda, mientras se dirigía a su lugar de trabajo.

El lamentable caso fue publicado por el canal CityTV quien dio a conocer un video de las cámaras de seguridad que registraron el suceso y se observa que el delincuente que le disparó a la víctima no actuó solo. El criminal iba en compañía de otros tres individuos motorizados.

La mamá de la mujer que ahora, se encuentra hospitalizada, le contó al informativo que los atracadores le dieron un ‘cachazo’ en la cabeza a su hija y que no se desmayó, “ella sigue valiente”, dijo la madre, quien agregó que después de que su hija mostró resistencia para no ser robada, el rufián le disparó en el rostro y en compañía de sus secuaces “se van tranquilamente, como si nada”.

“Ella me dice: ‘mami, me acaban de robar’ y se coge todo el rostro. ‘Me dispararon, mamá’, dice. Y cuando yo le veo la cara, tenía un hueco. Yo me sentí desfallecer”, contó la mamá de la víctima a CityTV.

De acuerdo con información de la Policía Metropolitana de Bogotá, los ladrones querían arrebatarle el bolso a la mujer y como ella se rehúso, los hombres le dispararon con arma de fuego en el rostro. Pese a estas declaraciones, la hermana de la fémina atacada le aseguró al diario El Tiempo que la víctima no puso resistencia porque en su familia tienen el lema de que si se enfrentan a esas situaciones hay que entregar todo porque “las cosas materiales se recuperan” , dijo la familiar de la señora agredida, quien denunció que los ladrones querían secuestrar a su hermana.

“Ella nos dijo ‘me querían llevar, yo no me dejé. Me agarré a una reja tan fuerte como pude, nunca me había agarrado tan fuerte de algo”, denunció la hermana de la mujer quien dijo, además, que los ladrones le pegaron a su familiar y le dispararon para que ella se soltara de la reja y así llevársela.

Por otro lado, los familiares de la víctima cuestionaron las actuaciones de los uniformados frente a este triste caso porque, según dijo la hermana de la mujer, cuando llamaron a la Policía para “que atendieran a mi hermana, llegaron y la llevaron al hospital, pero como tal nosotros hemos tratado en dónde denunciar a estos tipos; ellos -Los policías- dijeron pongan la denuncia a través de la página web y allí uno ingresa los datos del denunciante y la víctima y la página se cae cuando uno escribe los hechos”, expresó.

Esta familia enfrenta un drama en estos momentos porque la bala que la mujer tiene en el rostro no se ha podido retirar por la gravedad de las heridas. Los familiares de la víctima también aseguraron que Famisanar, la EPS que les brinda el servicio de salud no ha dado luz verde para que la mujer se someta al procedimiento quirúrgico para salvarle la vida.

Las autoridades anunciaron que dispondrán un equipo de investigación para indagar y dar con los responsables del lamentable suceso.

