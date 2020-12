“Reactivemos nuestro país”: este fue el mensaje de fin de año del presidente Iván Duque

En la imagen, el presidente de Colombia, Iván Duque. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

“Es el momento de trabajar todos unidos por Colombia”, dijo este jueves el presidente Iván Duque, en su tradicional mensaje a los colombianos de fin de año. De acuerdo con el jefe de Estado, en esta época los colombianos pueden demostrar su tenacidad y resiliencia.

“Yo creo que este es el momento único, este es el momento de la demostración de que la reactivación es posible con el trabajo de todos, de que a los colombianos no nos queda nada grande. Y, mucho menos, podemos sentir que en algún momento la desolación llegó a nuestros corazones” , aseguró.

Duque mencionó que, en medio de la actual coyuntura causada por la pandemia del coronavirus, “demostramos esa tenacidad, esa resiliencia única. Demostramos que somos capaces de superar estas barreras que nos ha traído el año 2020 y nos espera un año de mucho trabajo. Pero, también, un año donde cosecharemos todo lo que solidariamente hemos podido construir”.

En ese contexto, el mandatario recalcó que no es momento para divisiones ni para predicar la lucha de clases.

“Reactivemos nuestro país. No nos detengamos. No es hora de divisiones. No es tiempo para ventilar odios ni, mucho menos, para dejarnos llevar por aquellos que quieren predicar siempre la lucha de clases y la confrontación” , aseveró.

Según Duque, la reactivación está en marcha

Así mismo, en uno de los apartes de su mensaje, el presidente Duque recordó que el Gobierno Nacional ya inició el proceso de reactivación económica del país protegiendo la vida y la salud.

“La reactivación del país está en marcha. Con una inversión de 170 billones de pesos y los más de 550 proyectos que conforman el nuevo ‘Compromiso por Colombia’ lograremos generar más de un millón de empleos, crecer de manera sostenible, seguir trabajando por los más vulnerables y continuar implementando el principio de Paz con Legalidad, mientras avanzamos en el fortalecimiento continuo del sistema de salud” , señaló.

“Este año entregamos el Túnel de La Línea, creamos una ley para los emprendedores, modificamos la Ley del Turismo para reactivar este sector del que dependen tantas familias, asumimos las presidencias pro tempore de la CAN (Comunidad Andina de Naciones), de Prosur (Foro para el Progreso de América del Sur) y de la Alianza del Pacífico para tener una política exterior multilateral y enfocada en el bienestar de los colombianos”, recalcó.

Duque recordó que, 110.000 productores ya hacen parte de Agricultura por Contrato, se ha ampliado en siete veces la capacidad de producir energías limpias y el compromiso de reducir en un 51% las emisiones de CO2 al 2030 y de sembrar 180 millones de árboles al 2022.

Igualmente, señaló que en el nuevo ‘Compromiso por Colombia’ la tecnología, la Economía Naranja y la cultura son protagonistas.

“Pronto llevaremos internet gratuito a más de 14.000 veredas y serán 100.000 los colombianos formados en programación. En esa es la transformación que también llega a la conectividad con alta velocidad, vamos a hacer de ella misma un vehículo de Equidad. Esa es la transformación digital en Colombia con la que todos queremos llegar a las regiones más apartadas”, sostuvo el jefe de Estado.

El mandatario además expresó su gratitud a los trabajadores de la salud, a los soldados y policías, a los empresarios, trabajadores y emprendedores, y a los maestros, estudiantes y madres y padres de familia, por su aporte para afrontar y superar las afectaciones ocasionadas por la pandemia de covid-19.

“Aprovechamos que este es un momento para reconocer a quienes lo han dado todo en estos momentos. Reconozcamos al personal de la salud. A todos los médicos, enfermeras, asistentes. A todos mil y mil gracias por salvar vidas y por mostrar el alcance genuino de su amor por Colombia”, señaló.

“A nuestros campesinos, trabajadores esenciales, a los maestros, cuidadores, empresarios, emprendedores, a los hombres y mujeres de nuestra Fuerza Pública, a todos los que continuaron trabajando desde sus casas: gracias. Con su trabajo, Colombia no para de crecer y de salir adelante”, dijo en su mensaje de fin de año el presidente colombiano.