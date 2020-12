En febrero comienza la vacunación masiva contra el covid-19 en Colombia: MinSalud

Una trabajadora médica prepara la vacuna Pfizer/BioNTech contra el COVID-19. REUTERS/Ints Kalnins

Este 29 de diciembre, un día después de que se firmara el decreto que da vía a la aprobación de las vacunas covid en Colombia, el viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, confirmó que comenzarán a ser aplicadas en febrero y que ya tienen identificados a quienes las recibirán

En Blu radio, Moscoso informó que la vacunación masiva de la enfermedad “empezará por los mayores de 80 años y personal de primera línea en salud”, es decir, médicos y enfermeros.

El anunció coincide con el señalamiento del director de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo (AMCI), José Luis Accini, del cansancio y la falta de personal de salud para la atención en las unidades de cuidados intensivos (UCIs), debido al aumento de contagiados y fallecidos, consecuencia del coronavirus.

Moscoso afirmó que serán las autoridades en Salud quienes contacten a los beneficiados del primer lote de 1,7 millones de vacunas de la farmacéutica Pfizer.

“Tenemos los datos de estas personas, estamos afinando las bases de datos de las personas, ubicación y demás”, señaló el viceministro.

En el medio radial se le preguntó si se realizarían pruebas de vacunación, a lo que respondió que no: “Pruebas de vacunación no hay, eso no existe como tal. Algunos países optaron por traer unas cantidades de 5.000 o 10.000″, pero, en palabras de él, la apuesta de este Gobierno será “entrar a vacunaciones masivas que cumplan un protocolo organizado y determinado”.

Tras el decreto expedido por Presidencia, en el que se le otorgan exactamente 20 días al Invima, la autoridad sanitaria en el país, para aprobar las licencias de la entrada de las vacunas, su director, Julio César Aldana, afirmó que dichos trámites quedarían listos antes de finalizar el año.

“Buscamos que en cuestión de horas y días la vacuna esté en Colombia. Eso no debe superar un par de días. Esta tarde habrá luz verde para que en cuestión de días Pfizer pueda ingresar su vacuna al país” , manifestó el director del Invima en Blu radio.

Colombia adquirió 40 millones de vacunas contra el Covid-19

Tras una negociación que comenzó en junio entre el Estado colombiano y las farmacéuticas, el 21 de diciembre, el presidente Iván Duque anunció que se llegó a un acuerdo con el que se le van a comprar a la empresa Pfizer 10 millones de dosis de la vacuna contra el nuevo coronavirus sars-cov-2, otros 10 millones de dosis a la empresa AstraZeneca, y 20 millones adicionales mediante el mecanismo Covax.

El 16 de diciembre, el Gobierno nacional firmó el contrato con AstraZeneca por 10 millones de dosis y el 17 de diciembre con Pfizer, por la misma cantidad. Además, según el Ministerio de Salud “desde el 30 de octubre se suscribió el acuerdo multilateral con el mecanismo COVAX por 20 millones de dosis, para un total de 40 millones que llegarán a Colombia en el transcurso del próximo año”.

