“Una cosa es no exagerar en el salario mínimo y otra muy diferente es ser tacaños con nuestra gente”: empresario Christian Daes

Christian Daes. Presidente Operativo en Tecnoglass.

El salario mínimo, tras semanas de discusiones y polémicas, será definido esta semana bajo sanción presidencial, es decir, Iván Duque tendrá la última palabra para fijar la cantidad de dinero que los colombianos, que ganen esta cifra por sus trabajos, recibirán en el 2021. Christian Daes, quien en medio del debate ganó un gran espacio en medio de la opinión pública al asegurar que los empresarios ‘mandaban huevo’ por proponer un aumento del 2%, habló de nuevo respecto al tema, pero, está vez, se mostró positivo con las declaraciones de Duque en una entrevista para Blu Radio, en las que aseguró que intentaría ser justo y equitativo con las partes involucradas.

Daes, director de Tecnoglass, en una entrevista para el periódico El Tiempo , además de manifestar su sorpresa por la popularidad de su comentario entre la gente, calificó de tacaña la propuesta de sus colegas empresarios de aumentar el 2% en el pago de sus empleados.

“Jamás pensé que fuera a tener la trascendencia que tuvo porque yo iba para el trabajo e iba escuchando noticias, cuando me entero de la propuesta de mis colegas empresarios del 2% en el aumento para el salario mínimo (...) todos los empresarios me dijeron ‘tienes razón’, una cosa es no exagerar en el salario mínimo y otra muy diferente es ser tacaños con nuestra gente” , comentó el barranquillero.

Aunque lo que hay hasta ahora, sobre el salario mínimo, son especulaciones, que calculan que el salario mínimo mensual legal vigente no superará el 5% de incremento, para el director de operaciones de Tecnoglass, la propuesta, por lo menos, es más alta respecto a lo que pretendían otorgar sus colegas e, incluso, aseguró que esa cifra pudo proponerse en los debates, y se pudo haber llegado a un acuerdo sin necesidad de llegar a instancias radicales como que el incremento sea decisión directa del presidente de la República.

“Yo creo que si los empresarios proponemos algo por encima del cuatro y medio, tal vez el Presidente o las centrales obreras hubieran podido decir ‘de acuerdo’, y ‘vámonos con el número’”, explicó el funcionario que, además, aseguró que a sus empleados, sin necesidad de reconsiderarlo o ponerlo en mayores discusiones, recibirán un incremento de más del 5%, “nosotros aumentamos el 5 y medio o el 6. Pero lo que yo quiero que la gente entienda es que tú no tienes la obligación de subirle el sueldo a una persona que se gana 14 millones de pesos, la obligación está con el salario mínimo”.

El comentario concuerda con la información divulgada en los últimos días en la que se confirmó que los congresistas colombianos, que tienen un sueldo superior a los $30 millones tuvieron un incremento del 5,6%, es decir, de $1′676.000: los funcionarios del gobierno pasarán de tener un salario mensual de $32′741.000 a recibir $34′417.000.

Mientras Uds celebraban Navidad encerrados a Congresistas nos subieron $1.700.000.

A trabajadores subirán $20 mil



Duque amplía la asquerosa brecha d desigualdad porq necesita aceitar su maquinaria#PagoPorSesión soluciona esta injusticia. Exíjanlo a sus candidatos en 2022

55/86 pic.twitter.com/TPkr7pfGWn — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) December 26, 2020

A pesar de la cantidad de comentarios negativos que ha tenido esta situación en redes sociales por parte de ciudadanos de a pie e incluso congresistas que han protestado por el incremento de sus ingresos, el Gobierno nacional ha asegurado que la decisión se hace bajo las indicaciones de la ley.

Pueden acudir a todo tipo de tecnicismos, pero es inaceptable reajustar un 5% el ingreso de congresistas y solo el 2% el salario mínimo. Congreso debe renunciar al reajuste — Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) December 26, 2020

Según cifras del DANE, en Colombia hay unos 6′223.080 hogares que viven del salario mínimo o menos dinero, es decir el 43,3 % de las familias del territorio nacional y, según destacó la revista Semana, “con el costo de la nómina de 280 congresistas se podrían pagar 9.632 trabajadores de un millón de pesos”.