Atención: el Sudamericano Sub 20 de Colombia podría aplazarse hasta la segunda mitad del próximo año

Selección Colombia Sub 20. / Federación Colombiana de Fútbol.

La advertencia hecha por el ministro del Deporte, Ernesto Lucena Barrero, hace un par de de semanas parece estar cumpliéndose: los eventos deportivos internacionales programados en Colombia para el próximo 2021 están en riesgo de cancelación o aplazamiento, comenzando por el Sudamericano Sub 20 de fútbol.

En la tarde del 22 de diciembre, se confirmó que tras una reunión por video conferencia, el consejo directivo de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), discutió los calendarios de todas las competencias masculinas de la categoría juvenil del deporte rey, incluyendo el torneo que se celebra en Colombia el próximo año, así como el Sudamericano Sub 17 de Ecuador.

Según informó el Blog Deportivo de Blu Radio, el organismo rector del futbol en la región estaría barajando la posibilidad de aplazar la cita sudamericana, programada para disputarse entre el 2 y el 27 de febrero en Manizales, Armenia, Pereira e Ibagué, para el segundo semestre de 2021 . Lo anterior, en razón del difícil momento de salud pública que atraviesa el mundo a causa del aumento de casos de contagio por covid-19 durante diciembre.

Sin embargo, advirtió la misma emisora, la Conmebol tendrá que mantener las fechas establecidas para ambos torneos hasta que la Fifa, en cabeza del presidente Gianni Infantino, confirme si los mundiales de las categorías Sub 17 y Sub 20, a celebrarse en Perú del 5 al 27 de octubre y en Indonesia del 20 de mayo al 12 de junio, respectivamente, se mantienen según el cronograma o se aplazan a causa de la misma pandemia.

En un documento redactado por el organismo sudamericano se puede leer que “ En el caso de los torneos juveniles, se aguarda la definición de la FIFA sobre la cancelación o no de los mundiales Sub 17 y Sub 20. En caso de que la FIFA desista de organizar estos certámenes, el Consejo resolvió que los sudamericanos se lleven a cabo de igual manera en el segundo semestre del año entrante”, con lo que se les permite a los juveniles seguir participando en competencias con sus respectivos clubes hasta que no haya una decisión final.

No obstante, la Federación Internacional no ha dado pistas reales sobre qué pretende hacer con respecto a los encuentros mundialistas. Así las cosas, tendrá que pronunciarse pronto, dada la inminencia del torneo colombiano, para el que restan poco menos de dos meses. Lo mismo aplica para la Federación Colombiana de Fútbol, que no se ha pronunciado sobre la logística del evento.

Se trata de una situación que no resulta nueva para Colombia pues, el ministro del Deporte del país ya se había referido a la posibilidad de que el encuentro se cancele, eso sí bajo un contexto diferente: “Me preocupa que la aplicación de este fallo ponga en riesgo nuestros eventos deportivos internacionales en 2021. (SudamericanoSub-20, Eliminatorias, Copa América y Panamericanos Junior entre otros)”, dijo el jefe de la cartera refiriéndose a la decisión de un juez de exigir prueba PCR con resultado negativo para covid-19 a los viajeros internacionales que quisieran entrar al país.

El anuncio, que también lanza dudas sobre el futuro de la Copa América de mayores q ue se debería celebrar entre el 11 de junio y el 10 de julio del próximo año tanto en Colombia como en Argentina, llega a pocos días de que el país viera la cancelación al completo de otro de sus encuentros deportivos internacionales más importantes, el Tour Colombia 2.1, que volverá hasta 2022 por decisión de la Federación Colombiana de Ciclismo.

