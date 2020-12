Hablan testigos claves en el caso de la supuesta financiación irregular en la campaña presidencial de Juan Manuel Santos

El expresidente colombiano Juan Manuel Santos negó el miércoles que la constructora brasileña Odebrecht hubiera financiado su candidatura a la reelección en 2014 tras comparecer ante el órgano de vigilancia electoral que investiga su campaña.

En diciembre de 2016, el mundo se enteró de uno de los casos de corrupción más grandes y polémicos del momento, gracias a una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Odebrecht, una constructora brasileña había otorgado coimas y sobornos a presidentes y funcionarios de 12 países latinoamericanos entre los que, también, se encontraba Colombia. Juan Manuel Santos, expresidente del país, se vio salpicado por el polémico caso de corrupción y hoy, durante todo el día, y de manera virtual, el Consejo Nacional Electoral escuchará a testigos claves en el caso.

Según la investigación que involucraría al expresidente y nobel de paz colombiano, la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en el 2014, habría sido financiada con dineros de esa organización que, recientemente, cambió su nombre de Odebrecht a Novonor.

“No estamos borrando el pasado. El pasado no se borra. Pasado es exactamente lo que es, pasado (...) Después de todo lo que promovimos en cambios y corrección de rumbos, estamos ahora mirando hacia lo que queremos ser. Una empresa inspirada en el futuro. Ese es nuestro nuevo norte”, aseguró Mauricio Odebrecht, mayor accionista de lo que ahora se conocerá como Novonor, al explicar el cambio de nombre de la empresa.

Ante la sala del CNE, este lunes, declararán Esteban Moreno y Ricardo Rey Pulido. Moreno, según indica el expediente investigativo, habría coordinado la recepción de los supuestos recursos provenientes de la multinacional, además de tener la potestad de distribuirlos. Por otro lado, Ricardo Rey Pulido se desempeñaba como mensajero de Moreno, y se le acusa de haber ido a reclamar el dinero del banco proveniente de, supuestamente, una millonaria consignación de funcionarios de Odebrecht.

“En cumplimiento de un auto expedido por el CNE, y también ante solicitud de la defensa del señor expresidente, se van a escuchar en declaración las personas que habían sido citadas con anterioridad, pero que no cumplieron con esa cita, y algunos presentaron una solicitud de aplazamiento”, explicó el abogado Alfonso Portela, encargado de la defensa del expresidente, Juan Manuel Santos, y quien ha insistido, en repetidas ocasiones, que se archive el proceso.

Andrés Sanmiguel, dueño de la empresa Gistic Logistic, y quien también entró a relucir en la investigación de irregularidades en recursos económicos con el caso de Odebrecht, aseguró, en su declaración ante la Fiscalía, que Esteban Moreno había recibido unos dineros por un valor superior a los $3.884 millones a través de contratos que se firmaron entre las empresas Consol y Gistic Logistic.

En el caso de Juan Manuel Santos, ya cayó Roberto Prieto, exgerente de de su campaña presidencial del 2014. Prieto se encuentra privado de su libertad desde junio de 2018 acusado de haber intentado mover influencias en la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para la realización de obras a beneficio de terceros. El funcionario fue condenado a cinco años de prisión.

Hace una semana, la Procuraduría citó a Prieto a juicio disciplinario por, supuestamente, no reportar ingresos provenientes de Odebrecht hacia la campaña del ahora expresidente.

Roberto Prieto, exgerente de campaña de Juan Manuel Santos. Foto: Cortesía CM&

“Con la financiación estatal previa que para la primera vuelta recibió la campaña de reelección presidencial del doctor Juan Manuel Santos Calderón, materializada en el pago de un anticipo que tuvo lugar el 16 de abril de 2014 a través de la consignación de $6.884′900.471 en cuenta del Banco Bancolombia a nombre de la Asociación Juan Manuel Santos Presidente 2014-2018”, sentenció el Ministerio Público.

Ante las denuncias, Juan Manuel Santos ha sido reiterativo en decir que los dineros que entraron a su campaña fueron legales, y que espera que la justicia pueda comprobarlo. En una entrevista para la revista Semana, en septiembre de este año, el expresidente aseguró, “en mi gobierno no hubo acusación de ningún soborno. Y en materia de plata a las campañas, se reconoció y yo reconocí, sin mi consentimiento, porque eso se comprobó, entraron unas platas para pagar unos afiches. Cuando eso volarse los topes no era delito. En el año 2014 a mi campaña no entró plata de Odebrecht ni de ninguna compañía, cualquier plata que entró fue a los partidos políticos de forma totalmente legal”.

En ese mismo diálogo, Juan Manuel Santos explicó que esa investigación ya cruzaba la línea para convertirse en una persecución legal en su contra por parte de jueces que hacían parte de corrientes y movimientos opositores a él y a lo que fue su gobierno.