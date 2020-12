Millonarios eliminó a Once Caldas y ahora recibirá a Deportivo Pereira en la final de la Liguilla BetPlay

El torneo de los clubes eliminados en la edición 2020 del fútbol profesional colombiano ya tiene un final confirmada.

Durante un atípico campeonato que se vio afectado por la pandemia del covid-19 y que solo contó con un campeonato anual, en lugar de los dos habituales, Millonarios logró clasificar a la final de la Liguilla BetPlay Dimayor y ahora recibirá a Deportivo Pereira en una definición a partido único, pues está mejor ubicado que el club cafetero en la tabla de reclasificación .

El torneo, creado para mantener la competitividad de los clubes tras el final del todos contra todos, definió tres grupos de equipos en los que Deportivo Pereira, Atlético Bucaramanga, Millonarios y Once Caldas fueron los clasificados a semifinal, tras haber mantenido un alto rendimiento en los enfrentamientos.

Millonarios y Once Caldas disputaron una semifinal durante los 90 minutos con alta paridad en el transcurso del juego, Once Caldas tuvo llegadas claras y oportunas, pero los palos y la brillante intervención de los porteros fueron vitales en el 0-0 final .

Luego llegaron los penales, donde hubo particular protagonismo de los cobradores, pues de los 14 cobros efectuados, 13 acabaron en gol.

La tanda de remates únicos acabó 7-6 a favor de Millonarios. David Silva, Juan Pablo Vargas y Elvis Perlaza, Diego Abadía, Matías de los Santos, Santiago Montoya y Andrés Román anotaron desde los doce pasos para el club bogotano.

Por su parte, los goles del conjunto cafetero fueron por cuenta de Dayro Moreno, David Lemos, Sebastián Hernández, Ménder García, Andrés Felipe Correa y Elvis Mosquera.

Una brillante actuación del portero de Millonarios Juan Moreno, acabó confirmando la clasificación del equipo a la final de la competencia, teniendo en cuenta que atajó una opción manifiesta de gol al minuto 90 y adición, además de que tapó el cobro del defensor de Once Caldas, David Gómez y selló el paso a la final.

Kliver Moreno, jugador clave de Millonarios durante los 90 reglamentarios, se mostró agradecido por el trabajo en equipo que les permitió llegar a la final. Así lo dio a conocer el mediocampista azul en declaraciones a Win Sports al final del partido:

Por su parte, jugadores y cuerpo técnico de Once Caldas felicitaron a Millonarios por lograr su clasificación a la final, reconociendo su juego y contundencia en los penales. En rueda de prensa en el Estadio El Campín, el entrenador del club de Manizales, Hubert Bodhert, contó su balance del encuentro:

El compromiso lo habíamos visualizado que se podía presentar de esta manera. Millonarios viene con una regularidad en su juego y lo sabíamos, planteamos un partido para ganarlo de una forma. Tuvimos las situaciones para hacerlo, así como las tuvo Millonarios, pero sabíamos que podía irse a los penaltis. El grupo lo trabajó, yo creo que hoy fue un equipo digno de un gran compromiso, de una gran final y los cobros nuestros fueron seguros, no tuvimos fortuna en el último pero los muchachos siempre estuvieron claros y conscientes de que esto podía pasar

Del mismo modo, Alberto Gamero, técnico de Millonarios, confesó que tenían contemplado en el panorama del partido disputar la tanda de penales para clasificar, pues ya habían sido eliminados por esa vía en Copa Sudamericana ante Deportivo Cali y en Copa BetPlay ante Alianza Petrolera:

Sabíamos que íbamos a enfrentar a un buen equipo, venía ‘ardido’ del 5 que hicimos aquí, y sabíamos que no íbamos a encontrar mucho espacio. Hicimos un buen partido, generamos por los costados, no entró el balón, pero sí la tuvimos. Humildemente la serie de los penaltis la entrenamos porque sabíamos que era una posibilidad que podía existir, ya era justo luego de dos eliminaciones con penaltis, nosotros sabíamos y queríamos que esta no fuera la tercera. Hubo valentía hoy en los muchachos para cobrar, a pedido de ellos hubo más confianza en la tanda