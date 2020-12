Se hundió el artículo del código electoral que le habría dado personería jurídica a la Colombia Humana

El senador colombiano Gustavo Petro. EFE/Jeffrey Arguedas/Archivo

La reforma al Código Electoral fue aprobada en un último debate en el Congreso de la República el pasado miércoles 16 de diciembre y, en medio de las decisiones tomadas, se hundió una medida que habilitaba a los grupos significativos para hacer alianzas con partidos con el fin de pasar el umbral en las elecciones, lo cual habría permitido brindarle personería jurídica al movimiento Colombia Humana , liderado por el ex candidato presidencial y actual senador Gustavo Petro .

Al final el código electoral solo tenia un objetivo votado por la mayoría del senado.



Quitarle derechos políticos fundamentales al grupo significativo de ciudadanos Colombia Humana. Un hecho más de vulneración de derechos politicos — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 17, 2020

“El propósito era que los grupos significativos puedan hacer acuerdos para poder presentarse en listas a elección popular de concejos, Senado, asambleas, etc. La idea es que en el país y a pesar de que existen varios partidos, no es verdad que se hayan reacomodado las fuerzas dentro de las mismas colectividades”, afirmó el senador Armando Benedetti, ponente de la proposición, de acuerdo con RCN Radio.

De acuerdo con el congresista, lo que se pretendía era que los llamados grupos significativos de ciudadanos pudieran hacer alianzas con los partidos para llevar candidatos a las elecciones.

Sin embargo, las colectividades que tienen las mayorías en el congreso decidieron hundir la propuesta, al considerar que el artículo perjudicaba a todos los partidos. “Esa posibilidad afecta a todos los partidos, genera un problema de proliferación de personerías jurídicas y va en contra de todas las colectividades que constituyen el 80% de quienes estamos aquí sentados”, aseguró el senador de Cambio Radical Germán Varón Cotrino

En caso de haber sido aprobado el artículo, Gustavo Petro, líder de la Colombia Humana, y quien ya ha manifestado su interés de llegar a la Casa de Nariño en el 2022 para reemplazar a Iván Duque, podría presentar su candidatura sin restricciones.

César Lorduy, representante a la Cámara por el partido Cambio Radical, y uno de los ponentes del artículo, aseguró que la medida no buscaba beneficiar a nadie. “El código no tiene efectos retroactivos, pero obviamente cada caso habrá que analizarse particularmente. No basta, ni es suficiente la decisión de una autoridad administrativa para impedir, como consecuencia de ese fallo, la aspiración de un ciudadano, sino que es necesario que haya terminado una decisión judicial en firme”, destacó.

Gustavo Petro reaccionó ante la decisión y denunció que se trataba de un hecho de exclusión. “Con esta negativa del Senado de la República se excluye a Colombia Humana, la segunda fuerza política de la nación, de la vida política legal del país, por tal razón voté no al Código Electoral”.

Ante la decision del Congreso de quitar derechos políticos a Colombia Humana, la convoco a discutir la estrategia para desplazar la corrupción y la antidemocracia del Congreso, y lograr un parlamento al servicio de la ciudadanía



Esa es la prioridad antes de ganar la presidencia. — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 17, 2020