Habló Carlos Queiroz: le dio palo a la Federación, se refirió a los malos resultados, las peleas en los camerinos y James Rodríguez

Foto de archivo. El entrenador portugués Carlos Queiroz observa el juego amistoso entre Colombia y Chile en el estadio José Rico Pérez de Alicante, España, 12 de octubre, 2019. REUTERS/Javier Barbancho

El fin de la era de Carlos Queiroz al frente de Colombia, unas semanas atrás, fue consecuencia de las goleadas que sufrió el combinado nacional, a manos de sus similares de Uruguay y Ecuador. Este jueves, el estratega europeo rompió el silencio, y habló sobre su proceso, de casi dos años, como seleccionador de la ‘tricolor’, en diálogo exclusivo con la Agencia EFE.

“El fútbol, algunas veces, es cruel; nos aporta cosas buenas, pero nos sorprende con otras situaciones. Después de una seguidilla de malos resultados las cosas cambiaron. La vida de un entrenador, el valor que tiene en las emociones de la calle, dependen de su último resultado. Llegué a Colombia con mucha ilusión de lograr la clasificación a la Copa del Mundo”, señaló en la entrevista.

El entrenador portugués criticó a los dirigentes de la Federación Colombiana de Fútbol por cortar el proceso que estaba adelantando con el conjunto ‘cafetero’. “Las clasificatorias en Sudamérica son de las más difíciles; no es un camino recto. No se trata de la manera en que se empieza, sino la forma en que se termina . Tras los pobres resultados, la Federación no ha tenido el coraje de enfrentarse a las tormentas que llegan. Tomaron una decisión que tuve que aceptar, pero con la que no estoy de acuerdo” , manifestó.

Queiroz se refirió a una de las figuras de la ‘tricolor’, James Rodríguez, y no ocultó la desazón por no disfrutarlo en plenitud de condiciones. “Desafortunadamente, para mí y para la selección de Colombia, no fue posible contar con James al cien por ciento. Las situaciones con el Real Madrid y el Bayern Múnich no le permitieron tener regularidad y un jugador como él lo necesita para aportar su mejor fútbol. James fue la sensación en el Mundial de 2014 y no fue posible tener su mejor contribución”, puntualizó.

El estratega desmintió los rumores sobre peleas en el camerino entre los jugadores, luego de la estrepitosa caída ante Ecuador, y exaltó la buena relación que tuvo con sus dirigidos, quienes le han enviado mensajes agradeciéndole por su labor.

Aseguró que pasará un tiempo en familia, para disfrutar de la época navideña. También habló sobre su futuro y la posibilidad de regresar a los banquillos lo más pronto posible. “Gracias a Dios el teléfonos sigue sonando. Es un momento en mi vida en el que tengo que reflexionar y tomar decisiones con cuidado. La vida en el último año fue cruel para todos, incluyendo al fútbol. Ahora, me pondré a analizar y, en marzo o abril, ojalá que el mundo esté en mejores condiciones, para tomar una decisión y cerrar mi libro. No me puedo quedar con este sabor de boca, con el lado amargo del fútbol”, concluyó.

Le puede interesar:

Golazo de Luis Díaz en el triunfo del Porto, que accedió a las semifinales de la Copa de la Liga de Portugal