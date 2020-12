Eclipse de sol, cómo verlo en Colombia y otras curiosidades de este evento astronómico

AME2822. MERLO (ARGENTINA), 02/07/2019.-Un hombre mira el sol con anteojos especiales antes del eclipse solar total, este martes en la ciudad de Merlo, San Luis (Argentina). EFE/Nicolas Aguilera

Un eclipse solar ocurre cuando la luna arroja una sombra en la Tierra, bloqueando completa o parcialmente la luz del sol en algunas áreas. Esta alineación exacta de los tres cuerpos en el espacio, que conjugan en un mismo punto, podrá verse este 14 de diciembre.

Argentina y Chile serán los únicos países de Suramérica en los que el eclipse se podrá ver en su totalidad; no en todas las regiones, claro está, sino en las más cercanas a la Patagonia, si bien en el resto de poblaciones se podrá apreciar de forma parcial.

La duración de este evento astronómico, que no se da desde el 2 de julio de 2019, será de 24 minutos. La fase de eclipse total, en la que la penumbra se apoderará del día, será de poco más de dos minutos.

En Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasil, Perú y Ecuador el eclipse podrá ser observado de forma parcial, mientras que en Colombia, quienes lo deseen ver tendrán que hacerlo a través de la página de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA). Así lo anunció en sus redes sociales.

“El eclipse de sol es una oportunidad única para estudiar a nuestra estrella, fuente de vida en la Tierra. Y este eclipse en particular es muy esperado ya que se trata de uno total, lo que permitirá a los científicos estudiar la corona solar, esa ‘atmósfera’ que tiene nuestro astro rey. Además de la corona, también se pueden estudiar las líneas de campo magnético del Sol, que son las que dominan el viento solar que llega a la Tierra”, explicó a Infobae Argentina el doctor en Astronomía Juan Facundo Albacete Colombo, investigador independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de ese país (Cocinet).

Para que este fenómeno astronómico, que ocurre cada 18 meses en alguna parte del mundo (en 2022 ocurrirá en la Antártida), pueda ser visto nuevamente en los países de la región, habrá que esperar hasta 2048. Y para que ocurra exactamente en el mismo lugar, tienen que pasar 400 años.

Una de las curiosidades que presentan los eclipses solares, afirman los científicos, es que no serán por siempre. Debido a que la Luna se aleja todos los años 3,8 centímetros de la Tierra, dentro de un milenio la circunferencia lunar no llegará a tapar por completo el disco del Sol, por lo que en la Tierra no se podrán observar más los espectaculares eclipses solares totales.

Entre los efectos imperceptibles del eclipse sobresale la pérdida repentina de la radiación ultravioleta extrema del Sol, que genera la capa ionizada de la atmósfera de la Tierra, llamada ionosfera. “El eclipse apaga la fuente de radiación de alta energía de la ionosfera”, explicó Bob Marshall, científico espacial de la Universidad de Colorado Boulder e investigador principal de uno de los estudios. “Sin la radiación ionizante, la ionosfera se relajará, pasando de las condiciones diurnas a las nocturnas y luego volverá después del eclipse”, agregó.

