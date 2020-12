Video: nuevo escándalo del colombiano Johan Arango, ahora fue sorprendido en una covid-fiesta clandestina en Perú

El futbolista colombiano Johan Arango jugando un partido de fase de grupos de Copa Libertadores con Deportivo Binacional en su visita al estadio Morumbi de São Paulo el 20 de octubre de 2020 / (REUTERS/Andre Penner).

La carrera del futbolista colombiano Johan Arango ha estado rodeada de varios actos de indisciplina fuera del terreno de juego.

Esta vez el delantero caleño, que actualmente milita en el club Deportivo Binacional de Perú, quedó registrado en video por la prensa local, saliendo de una fiesta clandestina en una discoteca ubicada en el sector San Martín de Porres en Lima en la madrugada del viernes 11 de diciembre.

Junto a él se encontraba el futbolista Jean Daza, quien fue cuestionado por los reporteros del noticiero limeño América Noticias y posteriormente se le vio ingresando a una estación de Policía, al parecer, para imponerle una multa. Por su parte, Arango fue registrado de camino a un taxi con varios de sus amigos y abandonando el lugar de los hechos.

Así lo dio a conocer el informativo noticioso del canal de televisión peruano Teleshow:

Policía peruana desmanteló fiesta clandestina en el distrito de San Martín de Porres, Lima. En la celebración estaba el futbolista Johan Arango / (Teleshow).

No es la primera vez que el futbolista está involucrado en un escándalo extradeportivo

El último escándalo mediático del futbolista sucedió luego de que fuera denunciado por un presunto acoso sexual a una mujer, durante una fiesta en la madrugada del viernes 23 de octubre de 2020, en casa del futbolista mexicano Ómar Tejada, que pertenecía a la plantilla de Melgar.

Por tales acusaciones el club Deportivo Binacional le abrió un proceso disciplinario al jugador colombiano. En ese momento equipo peruano ya le había advertido a sus jugadores de que no podían volver a incurrir en casos que fueran en contravía los protocolos de salud establecidos por la pandemia de la COVID-19.

Más que por sus méritos deportivos, Johan Arango se ha hecho reconocido por sus repetidos actos de indisciplina desde que llegó a la competencia profesional. En el 2014, cuando jugaba para el Once Caldas, fue separado del plantel al llegar en estado de ebriedad a la práctica.

Cuando iba a debutar en Jaguares de Chiapas, en México, por actos de indisciplina no fue contratado.

En su paso por Santa Fe no pararon las polémicas por los videos que subía a las redes sociales ingiriendo licor, y por un accidente automovilístico en el municipio de Tenjo que develó las multas y sanciones de tránsito que ya tenía el jugador, y que le impedirían conducir.

Abiertamente el colombiano ha declarado que le gusta alcohol

Durante una charla sostenida con el futbolista Hugo Rodallega y dada a conocer en redes sociales el 20 de mayo de 2020, Arango confirmó públicamente su gusto por el alcohol. Abiertamente el delantero vallecaucano de 29 años dijo “... yo no soy sano, y cuando puedo me los tomo y me los sigo tomando”:

Cuando Johan Arango le confesó a Hugo Rodallega su amor por el alcohol en una videollamada / (Instagram live: @rodallega20).

Otras casos de indisciplina de Arango

En su segundo paso por el cuadro de Manizales, en 2017, no asistió a un entrenamiento luego de reportarse enfermo, pero las versiones de los medios locales indicaron que un aficionado entregó pruebas que confirmaron que estuvo de fiesta en un establecimiento de rumba de la ciudad. El timonel a cargo, Francisco Maturana, habló sobre Arango en conferencia de prensa. “Elijo a los titulares de acuerdo con las prácticas. He dicho que es un desperdicio porque él tiene condiciones . Yo tengo una imagen de Johan y no me la ha mostrado”, señaló ‘Pacho’.

Tuvo un corto paso por Independiente Medellín, en 2016, por sus actos de indisciplina. En el torneo apertura 2016, fue despedido por actos de indisciplina relacionados con el licor. La Dimayor los suspendió además por agredir a ‘Caracho’ Domínguez. El mismo Mauricio Molina, capitán del equipo para ese entonces, dijo que Arango “estaba enfermo” y que el equipo fue campeón por la decisión de sacarlo.

Cinco meses fueron suficientes para el entrenador Leonel Álvarez, quien hizo pública su salida:

Johan no continúa con Medellín. No va más con nosotros, solo queda desearle suerte y que ojalá con todo el talento que tiene pueda aprovecharlo en otra institución, ya que a pesar del grupo de jugadores, una hinchada fiel que siempre apoya y una ciudad maravillosa en la que todos quieren estar no supo aprovechar las oportunidades que se le dieron

El título de la Superliga con Independiente Santa Fe y sus goles de alta factura parecen anécdotas, Johan Arango se ha llevado el foco de la opinión pública usando el traje de la indisciplina y un historial de salidas por la puerta de atrás de los clubes.

Ver más:

Video | Carlos Antonio Vélez arremetió contra la propuesta de Duque de crear una tercera división de fútbol en Colombia

América de Cali no tiene jugadores con Covid-19 y no tendrá bajas para el partido del domingo