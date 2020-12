Con 44 años, Jessica de la Peña dio a luz a su segundo hijo: compartió el nombre y fotos del bebé recién nacido

Jessica de la Peña / Instagram

Este sábado 12 de diciembre nació Sebastián, el hijo de la presentadora de noticias Jessica de la Peña y su esposo Ernesto Chálela. De la Peña subió algunas historias a su Instagram personal compartiendo fotos de las manos de su segundo hijo después de cuatro años.

En la primer foto se ven sus extremidades con un mensaje que dice ¡Bienvenido Sebastián! etiquetando a su esposo. También puso la canción Cumbiana de Carlos Vives. En una segunda instantánea, la presentadora escribe que lo estaban esperando y finalmente le agradece a la vida y a Dios por el parto en una selfie donde, con tapabocas, se puede ver que sonríe.

La FM le hizo una entrevista en julio donde ella confesó que ya tenía cinco meses de embarazo y que no le preocupaba ser madre de nuevo a su edad. “Creo que es posible tener hijos después de los 40 años, claro que sí. Tener hijos sanos y embarazos sanos es posible y la muestra soy yo”, le dijo a la emisora ese mes.

Instagram @Jessdelapena Compilado: La FM

En esa fecha, De la Peña también compartió un video contando más sobre su embarazo y escribió que quería enviarle un mensaje a las mujeres que deseaban ser madres después de los 40. “ Mi consejo de siempre será, cuídense, no sientan MIEDO nunca, pero sobretodo, JAMÁS se conformen con menos de lo que se merecen y esperan”.

La periodista nacida en Nueva York tuvo su primera hija junto a Chalela en septiembre de 2017 y la bautizó como Luna.

“Luna llegó en el momento indicado, justo cuando yo me sentía segura y preparada de pasar a esa segunda etapa de mi vida que era la de ser mamá, la de formar un hogar”, expresó.

En el video De la Peña dijo que “Ser mamá a los 40 tiene sus retos. Para mí el mayor reto es ser una mujer muy activa y tener la energía suficiente, porque un niño demanda mucha energía y por eso es que mi mentalidad siempre ha sido ser esa mujer sana y enérgica para que Luna pueda tener esa misma mamá a los 15, a los 20, a los 25 años y yo poder estar ahí y en perfectas condiciones para hacerlo”.

Además habló de los estigmas que cargan las mujeres en Barranquilla. “En la Costa decimos que nos está dejando el tren y tenemos esa predisposición social y no, yo creo que el tren para cada una es diferente. A mí me llegó a los 39. Yo me casé y tuve hijos cuando estuve absolutamente segura de que había elegido a la persona correcta para mí. Entonces, no sientan miedo”.