Otro enfrentamiento entre Peñalosa y Claudia López. El exalcalde le pide a la mandataria que se retracte

En una carta que dio a conocer en su cuenta de Twitter el director del bloque informativo de Caracol Radio, Gustavo Gómez, Enrique Peñalosa citó una entrevista que, la actual alcaldesa de Bogotá Claudia López, le concedió a la revista Semana, en la cual la actual mandataria lo catalogó como dueño de TransMIlenio e insinuó que el sistema de transporte es un juguete del exalcalde, ante lo cual Peñalosa le solicitó a López una rectificación, puntualizando que sus afirmaciones afectan su buena honra.

“Allí, refiriéndose al denominado “corredor verde”, luego de mencionar que usted no iba a hacer una troncal como la Caracas por la carrera séptima, usted señaló literalmente:

A Peñalosa le importa el negocio de sus buses y sus troncales de diésel que es su juguete...”

A renglón seguido, después de referirse al tranvía, usted insiste en que:

…los ciudadanos no están ni por el tranvía del uno ni por el negocio de los buses del otro.”

Ante lo cual, el exalcalde aclaró que, “en la actualidad no tengo y en el pasado tampoco he tenido -jamás- ninguna relación de negocios con ninguno de los operadores, contratistas o proveedores autorizados del sistema Transmilenio”, además señaló “tampoco soy ni he sido propietario, accionista o proveedor de ninguno de los operadores, contratistas o proveedores del sistema Transmilenio.”

Peñalosa, en la carta, expresó que esas afirmaciones carecen de todo sustento, fáctico o jurídico; y, por consiguiente, “constituyen una grave afrenta para mi honra y mi buen nombre, que he construido de forma impecable y sin tacha alguna a lo largo de muchos años de trabajo, varios de los cuales he dedicado al servicio público.”

“Las falaces, equívocas y/o erróneas apreciaciones efectuadas en la entrevista concedida por usted, en condición de Alcaldesa Mayor de Bogotá D.C., se enmarcan como conductas constitutivas de abierta lesión a mis derechos fundamentales”, indicó el exalcalde de Bogotá.

Por ende, solicitó que dado que los buses de diésel y/o las troncales del sistema de Transmilenio “no ha sido ni son mi negocio, sus afirmaciones tienen carácter infundado, arbitrario y, sobre todo, deshonroso; r azón por la cual, al haber sido efectuadas en una entrevista destinada a ser publicada a través de un medio masivo de comunicación, es imperativo que usted se retracte y/o rectifique dicho contenido ofensivo y mentiroso, con la misma difusión”, aseveró Peñalosa en la misiva.

