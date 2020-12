Invencible: así se dejó ver Hassam después de un año de lucha contra el cáncer

Instagram @oficialhassam

El humorista colombiano Gerly Hassam Gómez Parra publicó recientemente en sus redes sociales una imagen en la que deja ver su evolución durante la lucha contra un tipo de cáncer, conocido como mieloma múltiple, que enfrenta desde 2019 y por el que ha tenido que emprender un delicado tratamiento ya que no tiene cura.

En el comentario que hizo a través de la red social, Hassam reconoce que su imagen ha cambiado mucho desde que los especialistas descubrieron que sufría de la enfermedad degenerativa. Incluso ha dicho que muchas personas ya no lo reconocen.

En la publicación también expuso, como al principio del año, “estaba calvo, amarillo y recién trasplantado”. Momentos que recuerda, fueron al principio de la cuarentena decretada en Colombia a raíz de la pandemia de covid-19.

En la actualidad, se le ve más animado y aseguró que “sigue tomándole del pelo a la vida”:

“En marzo estaba calvo, amarillo y recién trasplantado. Apenas empezaba la cuarentena. Ya tengo pelito, un mejor color y el mieloma controlado. Después de todo, en el 2020 que ha sido tan difícil para muchos, Dios de nuevo me demostró su amor y misericordia. Aquí seguimos, tomándole el pelo a la vida. Gracias por seguir ahí, sonriendo con tantas bobadas que hago”, manifestó el humorista a través de sus redes sociales.

La lucha contra un complicado cáncer

El humorista dio a conocer que sufría de cáncer en marzo de este año, cuando aseguró que su mal no tiene cura y que los tratamientos contra este, solo buscan extender la vida.

“Hace un año me diagnosticaron mieloma múltiple; es un tipo de cáncer que llena los huesos y la médula ósea de células plasmáticas. Es muy complicado porque no tiene cura. Hay muchos cánceres que se logran superar, pero este no se puede… Lo que se busca con los procedimientos es prolongar la calidad de vida y evitar que el cáncer se extienda por la médula ósea. Si la sangre es la gasolina, la médula ósea es el aceite con el que uno puede mantenerse bien”, aseguró Hassam en Caracol Radio.

Por otro lado, también manifestó que para él es importante el uso de las redes sociales, porque busca no aislarse y así también puede mantener al tanto a sus seguidores sobre su estado de salud, quienes además lo animan constantemente.

“Me gustaría que cada cosita que hiciera tenga un propósito; quiero mostrar un humor más significativo. El cáncer no es solo pa’ uno, es para toda la familia”, manifestó el humorista en la emisora nacional.

