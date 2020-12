Santiago Reyes, Frito en “El man es Germán”, se divorció y ya tiene nuevo novio

@santiagoreyesmc

Santiago Reyes, el actor que se dio a conocer en Colombia por interpretar a Frito, el mejor amigo de Germán en “El man es Germán”, le contó a Diva Rebeca (un personaje de redes sociales interpretado por Omar Vásquez) que tiene un novio israelí. Reyes confirmó que su nuevo amor es un director de cine que conoció en Los Ángeles.

El actor dijo que viajó desde Colombia a la ciudad que es conocida como la ‘meca’ del cine en agosto y que a las tres semanas lo vio por primera vez. “ Es un bacan y además yo llegar a un sitio donde estoy solo, donde no conozco a nadie, donde hay pandemia y tener la suerte de conocer a alguien ha sido una bendición increíble. Ha sido divino”. Reyes agregó que su pareja lo impulsa a trabajar por sus cosas y que lo apoya en todo, incluso contó que lo transporta porque “acá se necesita carro pa’ todo”.

Diva Rebeca le preguntó si quería tener hijos o casarse, pero Santiago respondió que no quiere “tener chinos”, pero casarse sí. Dijo que le encanta estar casado y que, para él, una familia es, más que nada, tener un esposo y muchos animales.

Esto hace referencia su exesposo, Andrés Libreros, un productor creativo, del quien se divorció hace poco. Reyes le dijo a Diva Rebeca que se fueron ambos de Bogotá hacia Nueva York porque a su entonces novio le estaba saliendo mucho trabajo en esa ciudad.

Instagram @santiagoreyesmc

“En ese momento yo no tenía una visa que me dejara trabajar. Podía vivir y estudiar, no más. Esa situación estaba volviéndose un problema porque no quería hacer un taller más (de actuación). Entonces ahí salió la propuesta de hacer la segunda temporada de El Man es Germán y usted (refiriéndose a sí mismo) se vino para Colombia y el man al mes le dijo chao”.

Finalmente terminaron porque Andrés le dijo que quería estar solo. “Lloraba en el gimnasio, lloraba en la calle, en todas partes”, expresó el actor y concluyó el tema afirmando que todos sus compañeros del set le hicieron ‘terapia’ para que pasara la tusa.

En la entrevista el actor confesó que empezó a explorar su sexualidad a los 19 años con “un artista que vivía en París. ”Vino, me hizo la vuelta, me enamoró, me tragó y se largó”. Incluso admitió que nunca ha estado con una mujer y que no se cierra a la posibilidad

Entre sus confesiones, dijo que salió del closet hace de 20 años, que le tocaba entrar a los bares con capucha y que le contó a sus padres, por separado, que era gay. “Lo aceptaron facilísimo. No hubo ningún trauma, ninguna cosa espantosa. Mi papá me dijo “¿y qué?”.

Santiago también recordó que estudió diseño industrial, pero que no le gustó. Luego ingresó a una universidad de Bogotá a ver distintas clases y entendió que lo que quería para su vida era la actuación, por lo que entró a la Casa del Teatro Nacional. Actualmente el artista trabaja en un restaurante de Los Ángeles como host, quien recibe a las personas al llegar.