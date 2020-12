El periodista Hugo Mario Palomar está en UCI por coronavirus: “el Covid no me gana esta”, dijo hace menos de una semana

Periodista Hugo Mario Palomar.

El pasado 5 de diciembre, en medio de molestias y dificultad para respirar, el director de noticias de Blu Radio Cali manifestó desde su Twitter que a pesar de estar hospitalizado por coronavirus lucharía contra la enfermedad, sin embargo, al pasar los días su salud se ha deteriorado y se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos.

“Después de estar en tantas confrontaciones, el Covid no me ha gana esta. Estoy con Dios y con los mejores médicos”, reza el último mensaje del comunicador en su red social.

Quien dio a conocer la difícil situación de salud del periodista fue su colega Ricardo Ospina, director de servicios informativos de ‘Blu Radio’, quien dedicó la emisión del programa radial de este lunes 7 de diciembre a Palomar.

“Amanezco enviándole toda mi fuerza a mi amigo @Hugompalomar quien en este amanecer sigue luchando como guerrero que siempre ha sido, contra el maldito bicho. Volveremos a encontrarnos frente al micrófono, muy pronto, querido Hugo”, publicó Ospina en su cuenta de Twitter.

Según lo informado por el diario Q’hubo Cali, el periodista fue internado el pasado 4 de diciembre, en la Fundación Valle del Lili, al presentar problemas respiratorios que lo obligaron acudir el centro asistencial.

De acuerdo con el medio, fue el mismo Hugo Mario quien confirmó a través de sus redes sociales su estado de salud. “Presenté una taquicardia. Tuve fiebre alta. Me reanimaron con electrochoques. Me estabilizaron la temperatura y todo el tiempo he respirado con la ayuda de una máscara de oxígeno”, detalló Palomar.

Asimismo, el diario regional informó que varios allegados al periodista señalaron que Hugo Mario se encuentra en el momento intubado. Además, indicó que el mismo Hugo en medio de su hospitalización contó a sus compañeros, “tengo una neumonía seguramente asociada al Covid, me tomaron exámenes de todo, incluso un ecocardiograma, aún no sé el resultado. Me siento muy bien. Estoy comiendo bien. Estoy super bien atendido. Esta clínica es de lo mejor.”

Colegas dejaron mensajes de aliento en la publicación del periodista en Twitter:

