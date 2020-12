Cuidado: ladrones de celulares en Bogotá ahora les piden plata prestada a los contactos de los teléfonos

(Foto: Twitter @xpery)

Cada vez más los delincuentes buscan nuevas formas de robar a las personas, desde estafas tradicionales hasta las virtuales, pero esta vez en Bogotá están, al parecer, desbloqueando los celulares una vez los roban para enviar un mensaje a los contactos pidiendo dinero. Una víctima de esta modalidad le relató a El Tiempo cómo lo vivió.

La abogada de 38 años estaba en el sector de Chapinero, donde recibió una llamada y 30 segundos después se lo raparon. “Quedé atónita”, le dijo al medio. Inmediatamente se dirigió a su oficina en un taxi y decidió que al llegar llamaría a la empresa de la línea telefónica para cancelar el servicio y luego pretendía interponer la denuncia por la página de la Policía o Fiscalía. El viaje tomó 25 minutos.

Al llegar se reunió primero con un cliente y luego habló con su esposo por el teléfono de la oficina. Esa llamada fue clave para enterarse de lo que estaba pasando con su celular. “¿Por qué estás pidiendo dinero?”, le preguntó su compañero.

Confundida le dijo que no sabía de qué le hablaba, “hoy me robaron el celular”, le confesó la mujer. Carlos, su esposo, le dijo que le llegó un mensaje suyo a WhatsApp en el que le pedía, urgentemente, que le enviara 50 mil pesos, pero al llamarla no contestó por lo que le marcó a la oficina, desde donde hablaban.

Ahí se enteraron de que el mensaje se envió después del robo, pero la pregunta ahora era cómo habían desbloqueado el celular y accedido a toda su información.

Minutos después Ana y Carlos recibieron llamadas de conocidos que querían saber qué estaba sucediendo. Este fue el texto que recibieron:

“Hola, por favor, tengo una urgencia, en este momento no te puedo dar más detalles, pero te ruego me envíes $50.000 a este punto de giros, a nombre de mi asistente (nombre y cédula). Yo esta misma noche te los entregó y te explico. De verdad, es una urgencia. Te voy a quedar eternamente agradecida”.

La mujer le relató al diario que le tocó escribir en sus redes sociales para advertirles a sus contactos que la estaban suplantando desde su propio celular que, curiosamente, ya debería estar sin servicio. Ante la rapidez de los ladrones, llamó a la Policía y le dijeron que no era la primera. Según las autoridades, ya hay varios casos reportados de esta modalidad. “No piden mucho para que alguien de buen corazón corra a ayudar”, concluyó Ana.

Las cifras de robos de celulares en Bogotá

El secretario de Seguridad de Bogotá, Hugo Acero, dijo a inicios de noviembre a Noticias RCN que hasta la fecha se habían robado en la ciudad 38.684 celulares. Acero dijo que ha habido una reducción de 11.102 casos con respecto al mismo periodo en 2019, pero que aun es una cifra alta.

Explicó que la baja en los robos se debe porque las universidades no están funcionando presencialmente, lo que llevó al 13% de reducción en el delito. Agregó que las personas que han muerto a causa de este modelo de robo este año han sido 44 y en 2019, hasta octubre, fueron 64, es decir, 20 casos menos.

Acero afirmó que Transmilenio es el foco de robo de celulares y que han aumentado la cantidad de uniformados en las estaciones, incluso con agentes encubierto. Además dispusieron 50 policías en moto en las troncales para requisar a las personas. Finalmente le dijo a RCN que llevaban, hasta esa fecha, 135 bandas desestructuradas y que de todas las capturas que se habían hecho, el 90% habían terminado en privación de libertad “debido a que hay buen acervo probatorio”, concluyó.